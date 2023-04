Lienvietpostbank dự kiến tăng vốn điều lệ ‘khủng’, lên 28.676 tỉ đồng

Trong năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của Lienvietpostbank hơn 5.689 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.510 tỉ đồng, tổng lợi nhuận có thể được phân phối cổ tức là 3.393 tỉ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm 5.255 tỉ, lên 17.291 tỉ đồng.

Dự kiến trong năm 2023, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 11.385 tỉ đồng, tương ứng 1,138 tỉ cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi tăng lên 28.676 tỉ đồng. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành gồm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 328,53 triệu cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 500 triệu đồng, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 10 triệu cổ phiếu; nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng lên 15,5%.

Lienvietpostbank tổ chức đại hội đồng cổ đông vào chiều 23.4 T.XUÂN

Ngoài ra, tổng tài sản năm 2022 đạt 327.746 tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Tín dụng thị trường 1 đạt 235.767 tỉ đồng, tăng 12,8% so với năm 2021, sử dụng hết hạn mức Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Dư nợ tăng thêm hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó nông thôn hơn 14.000 tỉ đồng, bất động sản cho vay 15% tổng dư nợ ngân hàng.

Ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 111% của năm 2021 lên 142% vào năm 2022, điều này cho thấy mức độ phòng thủ rủi ro rất tốt của ngân hàng cũng như đảm bảo vận hành an toàn trong tương lai. Huy động vốn thị trường 1 đạt 250.936 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2021, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, ngân hàng thực hiện thu dịch vụ đạt 1.662 tỉ đồng, tăng 94% so với năm 2021, hoàn thành 145% kế hoạch năm.

Dự kiến trong năm 2023, Lienvietpostbank đặt mục tiêu tổng tài sản 375.000 tỉ đồng, tăng 47.254 tỉ đồng so với năm 2022; huy động vốn thị trường 1 lên 295.740 tỉ đồng, tăng 44.804 tỉ đồng; tín dụng tăng thêm 37.723 tỉ đồng, lên 273.490 tỉ đồng; thu từ dịch vụ đạt 1.300 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 6.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 4.800 tỉ đồng; dự kiến chi trả cổ tức 12%.

Trả lời cổ đông ngân hàng có đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hay không, ông Bùi Thái Hà - Phó tổng giám đốc Lienvietpostbank cho hay, ngân hàng không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp nên không chịu tác động hiện nay cũng như thời gian tiếp theo. Trong mục đầu tư trái phiếu, phần lớn ngân hàng mua trái phiếu Chính phủ để đảm bảo thanh khoản theo quy định pháp luật, tổ chức tín dụng có uy tín trên thị trường.

Các cổ đông Lienvietpostbank thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2023 - 2028). Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ này gồm 7 thành viên, 4 thành viên BKS. Danh sách HĐQT gồm ông Nguyễn Đức Thụy (đang là Chủ tịch HĐQT Lienvietpostbank), ông Huỳnh Ngọc Huy (đang là Phó chủ tịch HĐQT), ông Lê Hồng Phong (đang là Thành viên HĐQT), ông Nguyễn Văn Thùy, ông Lê Minh Tâm, ông Hồ Nam Tiến (đang là quyền Tổng giám đốc Lienvietpostbank), ông Bùi Thái Hà (đang là Phó tổng giám đốc).

Danh sách BKS gồm bà Dương Hoài Liên, ông Trần Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Lan Anh, ông Nguyễn Phú Minh. HĐQT cũng đề nghị thù lao của các thành viên HĐQT, BKS là 50 tỉ đồng. Trong năm 2022, cổ đông đã thông qua thù lao các thành viên HĐQT và BKS là 35 tỉ đồng, số thực chi là 28,77 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt còn đưa ra phương án thay đổi tên viết tắt từ Lienvietpostbank thành LPBank.