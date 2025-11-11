Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Liệu pháp đột phá loại bỏ ung thư chỉ sau 3 tháng

Thiên Lan
Thiên Lan
11/11/2025 00:08 GMT+7

Một thiết bị dẫn truyền thuốc mới mang lại kết quả rất ấn tượng: Loại bỏ hoàn toàn khối u bàng quang ở hơn 80% bệnh nhân ung thư từng không đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đây.

Nghiên cứu do các bác sĩ tại Đại học Nam California (USC, Mỹ) thực hiện và được công bố trên tạp chí về ung thư Journal of Clinical Oncology.

Ung thư bàng quang là loại ung thư phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Với những trường hợp "nguy cơ cao", bệnh dễ tái phát hoặc lan rộng. Phương pháp điều trị thông thường là thuốc miễn dịch BCG, nhưng nếu không hiệu quả, bệnh nhân thường phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, gây nhiều biến chứng và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Liệu pháp đột phá loại bỏ ung thư chỉ sau 3 tháng - Ảnh 1.

Ung thư luôn là căn bệnh thách thức y học hiện đại

Ảnh: AI

Để tìm ra hướng đi mới, các nhà khoa học đã thử nghiệm thiết bị TAR-200 trên 85 bệnh nhân ở nhiều địa điểm trên thế giới, trong đó có Bệnh viện Keck (Mỹ). Đây là một thiết bị nhỏ hình xoắn, được đặt vào bàng quang qua ống thông, có chứa thuốc hóa trị Gemcitabine, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Điểm đặc biệt là thiết bị TAR-200 giải phóng thuốc từ từ trong 3 tuần, giúp thuốc lưu lại lâu hơn trong bàng quang và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trước đây, thuốc chỉ được bơm vào bàng quang trong vài giờ nên hiệu quả không cao.

Kết quả cho thấy: Sau 3 tháng điều trị, có đến 82% số bệnh nhân không còn khối u. Và gần một nửa vẫn duy trì kết quả này sau một năm. Phương pháp này cũng ít gây tác dụng phụ và giúp bệnh nhân không phải phẫu thuật, theo Scitech Daily.

Bác sĩ Sia Daneshmand, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: Lưu thuốc lại trong bàng quang càng lâu, thuốc càng ngấm sâu và tiêu diệt nhiều tế bào ung thư hơn. Kết quả cho thấy đây là cách hiệu quả vượt trội.

Kết quả cũng cho thấy sử dụng một mình liệu pháp mới hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ hơn so với kết hợp với thuốc miễn dịch Cetrelimab.

Theo bác sĩ Daneshmand, đây là bước tiến lớn trong điều trị ung thư bàng quang, mở ra hy vọng cho những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp cũ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hiện đã cấp quyền xem xét ưu tiên cho liệu pháp mới TAR-200, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và sớm đưa phương pháp này đến với người bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư ung thư bàng quang Bàng quang Tế bào Miễn dịch
