Lĩnh lương, thưởng tết mua vàng quá khó

Nhu cầu mua vàng cuối năm tăng cao

Thời điểm này, đa số các doanh nghiệp đã trả lương, thưởng tết cho người lao động. Và tâm lý mua vàng vừa tích trữ tiết kiệm, vừa đợi giá lên càng khiến nhu cầu trên thị trường tăng cao.

Sáng 4.2, giá vàng tăng dựng đứng ẢNH: NGỌC THẠCH

Chị Bích Ngọc (P.Thảo Điền, TP.HCM) kể, chị vẫn có thói quen mua vàng tiết kiệm từ nhiều năm qua. Năm nay, chị lên kế hoạch mỗi tháng lãnh lương xong sẽ mua 1 chỉ vàng bỏ ống. Thế nhưng tổng kết đến cuối năm 2025, chị chỉ mua được vỏn vẹn 2 chỉ vàng vì mỗi lần mua là mỗi lần khó. Công việc của chị Ngọc bận rộn, không thể cạnh tranh xếp hàng như bao người khác nên đành chịu. "Mãi đến sáng thứ sáu tuần trước tôi mới có thời gian nên chạy qua tiệm vàng Mi Hồng, định bụng mua luôn 2 - 3 chỉ. Nhưng tới nơi thì thấy người xếp mấy hàng đông nghẹt nên tôi đi luôn, vì đợi không biết đến bao giờ, mà tới lượt mình thì có khi hết hàng. Tạt qua một số tiệm khác, tình trạng y như vậy. Có tiền mua vàng cũng khó, thôi đành", chị Ngọc nói, giọng hài hước.

Chị Hà Thu (P.Xuân Hòa, TP.HCM), làm việc trong ngành hạ tầng hàng không, kể lại với giọng chưa hết ấm ức. Công ty chị trả lương, thưởng khá muộn, mãi tới ngày 3.2 vừa rồi mới có. Tiền về tài khoản là chị "bay" ngay ra hàng vàng, nhưng canh suốt 2 ngày qua không mua được chỉ nào. "Em thấy mọi người nói bạc giảm giá mạnh, nhiều người cắt lỗ, nhưng cũng có hàng đâu. Muốn mua vàng bỏ ống giống ngày trước mà giờ đây khó quá", chị Hà Thu nói.

Đó cũng là tâm lý của nhiều người trong dịp cuối năm. Lương, thưởng tết luôn là khoản lớn nhất mà họ nhận được trong năm nên muốn bỏ vào chỗ nào vừa chắc ăn, vừa dễ sinh lời. Với tiêu chí đó, vàng là lựa chọn số 1 hiện nay. Chưa kể thời điểm hiện tại, nhiều người còn muốn mua vàng Thần tài sớm, rồi nhu cầu vàng cưới, vàng trang sức... dịp cuối năm cũng luôn cao nhất.

Sau khi giảm mạnh mấy phiên, giá vàng đang phục hồi mạnh mẽ. Sáng 4.2, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 177,2 triệu đồng/lượng, bán ra 180,2 triệu đồng/lượng. Một số ngân hàng và doanh nghiệp lớn như ACB, Phú Quý cũng điều chỉnh giá mua bán lên quanh vùng 176 - 180 triệu đồng/lượng. Chỉ trong ba ngày giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 14,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng này khi tăng thêm khoảng 4,2 triệu đồng/lượng, phổ biến quanh vùng 176,7 - 180,2 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục bứt phá, tăng thêm 93 USD/ounce, lên 5.052 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 2% chỉ trong một phiên. Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 15%; còn nếu tính trong vòng một năm, kim loại quý này đã tăng tới 80%, tương đương hơn 2.200 USD/ounce. Thế nên dòng người xếp hàng mua vàng, bạc từ lúc giá xuống cho đến lúc giá lên vẫn miệt mài.

Nhiều người có tiền mua vàng vẫn đi về tay không ẢNH: LÊ NAM

TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc người dân khó mua vàng không phải hiện tượng mới mà đã kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay. Thị trường vàng đã thiếu nguồn cung, lại đang ở trạng thái thanh khoản thấp vì phần lớn người mua có xu hướng nắm giữ lâu dài, không bán ra.

TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Trường ĐH RMIT Việt Nam, phân tích, đà tăng của vàng, bạc chủ yếu đến từ rủi ro địa chính trị gia tăng và căng thẳng thương mại quay trở lại, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Song song đó, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng quy mô lớn như một phần trong chiến lược phi USD hóa. Những lo ngại về nợ công Mỹ, tính bền vững tài khóa và mức độ độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Có tiền vẫn… đi về tay không

Trưa 4.2, trong một diễn đàn kinh doanh đầu tư trên mạng, thành viên có nickname Lavender than thở: "Mấy hôm nay bác nào mua được vàng cho em xin vía với ạ. Sáng nào cũng ngồi trực từ 9 giờ mà không mua được chỉ nào. Lỡ mất giá 15x rồi". Chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận đồng cảm.

Không ít người cho biết họ đã canh từ sớm, liên tục "bấm" trên ứng dụng bán vàng online nhưng hệ thống liên tục báo lỗi hoặc hiển thị trạng thái "đang cập nhật". "Không bấm được á bạn, lúc giá 17,9 triệu đồng/chỉ mà không bấm được, nó cứ báo cập nhật", một tài khoản bình luận. Người khác than: "Hôm nọ xếp hàng từ lúc giá 16,5 mà mua mãi không được, hôm nay lên 17,9 mới mua được. Ai hốt được hôm trước thì quá lời rồi".

Một tài khoản tự nhận là "mẹ bỉm học đầu tư" cho biết đã thử tải ứng dụng eGold của Doji nhưng cũng không ăn thua. "Ứng dụng báo đang ngừng bán. Từ lúc tải ứng dụng tới giờ mình chưa bao giờ mua được luôn", người này viết. Nhiều ý kiến cho rằng việc mua vàng những ngày qua quá khó khăn, bất kể giá đang ở vùng cao hay thấp.

Không chỉ mua qua mạng khó, thực tế tại các cửa hàng vàng cũng phản ánh tình trạng mua vàng khó khăn những ngày qua. Nhiều người cho biết dù có tiền và chủ động liên hệ trước, họ vẫn không thể mua được vàng tại các hệ thống bán lẻ lớn. Chị Thu Hà (36 tuổi, P.Hòa Hưng) cho biết đã tìm đến một số chi nhánh thuộc Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nhưng không mua được vàng như mong muốn. "Có hôm tôi gọi điện trước cho nhiều chi nhánh của Doji để hỏi còn vàng hay không nhưng hầu như không bên nào trả lời rõ ràng. Khi tôi đến trực tiếp cửa hàng thì nhân viên thông báo không bán hoặc đã hết vàng, mà cũng không có thông tin báo trước cho khách", chị Hà nói. Theo chị, tình trạng này khiến người mua rơi vào thế bị động. "Nhiều lúc mình nghĩ còn hàng nên mới đi, nhưng đến nơi thì cửa hàng thông báo không bán. Có chi nhánh chỉ bán vàng nhẫn, không bán vàng miếng; có nơi lại giới hạn số lượng rất ít, mỗi khách chỉ mua được vài chỉ. Người mua nhiều khi chỉ biết đi về tay không", chị Hà chia sẻ.

Không chỉ vàng, các nhà đầu tư bạc dù chưa hết choáng váng vì cú giảm sốc mấy ngày trước thì cơn khan hiếm vẫn còn nguyên. Chị T.X (P.Khánh Hội, TP.HCM) cho biết, dù bạc giảm tới 40 triệu đồng/kg chỉ sau vài phiên nhưng tâm lý nhà đầu tư "rất vững", không ai muốn bán ra. "Họ tin là bạc sẽ tăng giá trở lại nên không vội cắt lỗ. Vì thế, mua bạc lúc giảm hay tăng cũng khó như nhau. Đó cũng là lý do trên mạng giờ đây người ta hô hào đi mua đồng dù đồng đầy rẫy, rủi ro cao", chị T.X nói thẳng.

Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều yếu tố tác động đến giá vàng từ thế giới cũng như trong nước. Đó là những rủi ro tiềm ẩn mà các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên chạy theo vàng bất chấp để bảo toàn dòng vốn của mình.