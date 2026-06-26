Làm gì để vay được tín dụng xanh?

Trước những băn khoăn về khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh của doanh nghiệp, ông Hà Huy Cường cho biết Nam A Bank đã xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột chiến lược trong hoạt động phát triển. Hiện dư nợ tín dụng xanh của Nam A Bank chiếm khoảng 10% tổng dư nợ, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của toàn ngành ngân hàng, vào khoảng 4-5%. Để phát triển tín dụng xanh, Nam A Bank đã hợp tác với nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế. Không chỉ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ngân hàng còn được các đối tác chuyển giao kỹ thuật, xây dựng tiêu chí và quy trình triển khai các sản phẩm tín dụng xanh dành cho doanh nghiệp. Ngân hàng xây dựng danh mục để triển khai đến khách hàng, đây là điểm thuận lợi của ngân hàng triển khai trong thời gian qua.

"Năm 2025, Nam A Bank đã tổ chức hội nghị Tài chính xanh với sự tham gia của hơn 100 quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế nhằm kết nối nguồn vốn với các doanh nghiệp có nhu cầu. Dự kiến vào tháng 8 tới, ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị lần thứ hai tại TP.HCM để mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút các dòng vốn xanh từ nước ngoài", ông Cường thông tin.

Hội thảo "Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 26.6 ẢNH: ĐỘC LẬP

Các lĩnh vực tín dụng xanh mà ngân hàng hiện đang ưu tiên cho vay, theo ông Hà Huy Cường là năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, các công trình và chương trình được cấp chứng chỉ xanh uy tín như Lotus, EDGE, hoặc LEED cũng như cải tiến công nghệ, hỗ trợ các sản phẩm và công nghệ giúp cải tiến, nâng cao hiệu suất và năng suất. Đồng thời ngân hàng cũng cho vay tiêu dùng xanh, các sản phẩm gắn nhãn tiết kiệm từ 3 sao trở lên. Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, Nam A Bank triển khai các gói tài trợ đi kèm với chính sách ưu đãi về lãi suất, giảm lãi suất từ 1 - 2% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.

Chia sẻ thêm tại hội thảo, ông Hà Huy Cường cho rằng để quá trình chuyển đổi xanh được đẩy nhanh, tăng tốc hơn thì phải đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong khối sản xuất công nghiệp. Bởi năng lượng điện sử dụng trong công nghiệp chiếm tới 64%, còn điện sử dụng trong dân cư chỉ chiếm khoảng 36 đến 40%. Do đó, việc làm sao để xanh hóa các nguồn năng lượng cho khu công nghiệp, xây dựng hoặc chuyển đổi các khu công nghiệp hiện nay thành các khu công nghiệp thế hệ mới, tức là phải xanh hơn, sạch hơn. "Năng lượng sử dụng năng lượng tại các khu công nghiệp lớn, cần có khu lưu trữ điện tập trung. Việc phát triển năng lượng tái tạo cần đi đôi với đầu tư hệ thống lưu trữ điện. Đây là hạng mục có chi phí lớn, thời gian thu hồi vốn dài nên rất cần các cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư", ông Cường đề xuát.

Ông Hà Huy Cường cũng nhấn mạnh, nhu cầu vốn cho phát triển đến năm 2030 là rất lớn và không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng. Theo nghị quyết nguồn vốn tăng trưởng từ đây tới 2030 phải cần tới 48,4 triệu tỉ đồng, riêng TP.HCM là 6,4 triệu tỉ đồng. Một con số rất lớn. Dư nợ tín dụng hiện nay cho vay gần 20 triệu tỉ đồng, đạt được một nửa. Do đó, cần có thêm nguồn lực từ bên ngoài. "Các nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư sẽ nhìn vào các cái dự án là xanh, những dự án giảm phát thải để đầu tư, cho vay. TP.HCM có Trung tâm Tài chính quốc tế, đó sẽ là giải pháp cho nhà đầu tư nước ngoài đến. Muốn thu hút các dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái gồm doanh nghiệp xanh, dự án xanh, khu công nghiệp xanh và hạ tầng đồng bộ. Khi có những dự án đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững, các quỹ đầu tư quốc tế sẽ sẵn sàng tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế", ông Cường gợi ý.