Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.League hôm nay: Đội Việt Nam đấu Thái Lan

Tham dự chặng 2 SEA V.League 2023 với đội hình hai nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam, á quân chặng 1 vẫn thi đấu ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia, Philippines. Đội vô địch chặng 1 đồng thời là chủ nhà của chặng 2 Thái Lan cũng thể hiện được đẳng cấp khi "nhẹ nhàng" vượt qua Philippines và Indonesia. Vì thế cuộc chạm trán giữa đội Việt Nam với Thái Lan ở lượt trận cuối hôm nay được xem là trận chung kết khi đội thắng sẽ lên ngôi vô địch còn đội thua xếp hạng nhì.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam (áo vàng) quyết tâm chơi trận bùng nổ trước Thái Lan AVC

Hiện xếp hạng 15 thế giới, hạng 3 châu Á và nhiều năm thống trị khu vực, đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan được đánh giá cao hơn so với đội Việt Nam. Ở 2 lần chạm trán gần nhất tại chung kết SEA Games 32, lượt cuối chặng 1 SEA V.League, dàn tuyển thủ chủ lực Việt Nam như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh tuy thất bại nhưng tạo ra được thế trận không quá thua kém so với Thái Lan.

Đội hình hai của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ cho Thái Lan AVC

Ở chặng 2 lần này, dàn cầu thủ đội hình hai của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam như Nguyệt Anh, Kim Thoa, Như Quỳnh thoải mái tâm lý sau khi ít nhất cũng đoạt hạng nhì nên hứa hẹn chơi trận đấu bùng nổ trước Thái Lan. Điều HLV Nguyễn Trọng Linh mong muốn ở các học trò là tự tin phát huy hết khả năng của mình và chơi tập trung cao độ để có trận đấu hay trước chủ nhà Thái Lan.

Nếu thắng Thái Lan, đội nữ Việt Nam sẽ nhận phần thưởng 17.000 USD cho danh hiệu vô địch chặng 2 SEA V.League 2023. Nếu thua Thái Lan, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh cũng nhận phần thưởng 14.000 USD cho danh hiệu á quân, ngang với phần thưởng nhận được ở chặng 1.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam với Thái Lan được trực tiếp trên các kênh của VTVcab

Trận đấu giữa đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam với Thái Lan diễn ra lúc 18 giờ và được trực tiếp trên On Sports News, VTVcab On, On Plus. Link xem trực tiếp trận đấu: https://www.youtube.com/WEBTHETHAOVN/streams.