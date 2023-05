Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền CLB nữ châu Á Việt Nam vs Thái Lan

Lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á, trận chung kết có sự góp mặt của 2 đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force. Vì thế đội nào đăng quang sau trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay tại Vĩnh Phúc cũng làm nên lịch sử ở đấu trường châu lục.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trong trận chung kết với đại diện Thái Lan AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng 3 trận vòng bảng sau đó đánh bại đại diện Trung Quốc Liaoning Donghua để đi đến trận cuối cùng. Trong khi đó, CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force bất ngờ để thua ở trận đầu tiên vòng bảng trước CLB Altay (Kazakhstan) nhưng sau đó trở lại mạnh mẽ, giành ngôi đầu bảng B rồi thắng CLB King Whale Taipei (Đài Loan) ở bán kết để bước vào trận chung kết lịch sử với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thanh Thúy (3) cùng các đồng đội hứa hẹn có trận chung kết bùng nổ AVC

Tham dự giải với tên gọi Sport Center 1 nhưng 100% lực lượng của Việt Nam là tuyển thủ bóng chuyền quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 32 sắp tới ở Campuchia. Trong khi CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force sở hữu nhiều gương mặt nổi bật của bóng chuyền Thái Lan như Sasipapron, Nootsara, Wipawee bên cạnh ngoại binh người Serbia Natasa. Tuy nhiên, lực lượng này không thể sánh bằng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, vì thế cơ hội tranh chấp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng sáng sủa hơn.

CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force sở hữu các tay đập hàng đầu Thái Lan lẫn ngoại binh đến từ Serbia AVC

Trận chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force (Thái Lan) diễn ra lúc 19 giờ 30 tại Nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Trận đấu này được trực tiếp trên các nền tảng của VTVcab như ON Sports News, app ON Plus và ON. Link xem trực tiếp tại đây: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html hoặc https://www.youtube.com/channel/UCIWo7q6irZUBaoPOrlf5IVw.