Lisa Marie Presley – con gái Elvis Presley – qua đời do ngưng tim

“Tôi rất đau lòng khi phải báo tin buồn rằng cô con gái xinh đẹp Lisa Marie Presley đã rời bỏ chúng tôi. Lisa là một phụ nữ đam mê, mạnh mẽ và đáng yêu nhất mà tôi từng biết”, Priscilla cho biết trong một tuyên bố hôm 12.1.

Sau cái chết bi thảm của Lisa, mọi người thấy bạn thân và quản lý Jerry Schilling rời Bệnh viện West Hills.

Cô con gái yêu của biểu tượng âm nhạc Elvis Presley và nữ diễn viên Priscilla được đưa đến Bệnh viện West Hills (California) vào ngày 12.1 sau khi ngưng tim.

Theo TMZ, trước khi được cấp cứu tại bệnh viện, các nhân viên y tế đã hô hấp nhân tạo ca/nhạc sĩ Lisa Marie Presley. Vài giờ sau, cô rơi vào hôn mê trong tình trạng rất nguy kịch.

Các nguồn tin nói với Page Six rằng Lisa Marie Presley bị ngưng tim và dường như không có dấu hiệu sử dụng ma túy. Người trong cuộc cho biết thêm, nguyên nhân chính thức của cái chết sẽ được xác định sau.

Chỉ vài ngày trước đó, Lisa Marie dường như có sức khỏe tốt khi cô tham dự Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 cùng mẹ để ủng hộ Austin Butler, nam diễn viên nhận giải cho màn trình diễn xuất sắc vai cha cô trong phim Elvis do Baz Luhrman đạo diễn.

Giọng ca Lights Out bật khóc khi Austin Butler (31 tuổi) bước lên sân khấu nhận giải và nói trong bài phát biểu của anh: “Lisa Marie, Priscilla, em mãi mãi yêu chị và mẹ”.

TMZ thông báo hôm 12.1 rằng Lisa Marie Presley thực sự đã phải đối mặt với cơn đau dạ dày vào ngày trao giải Quả cầu vàng.

Lisa Marie Presley sinh năm 1968 ở Memphis, Tennessee, là con duy nhất của danh ca Elvis và Priscilla.

Giống như người cha huyền thoại, Lisa Marie có niềm đam mê âm nhạc, từng phát hành ba đĩa hát của riêng mình trong suốt sự nghiệp bao gồm To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) và Storm & Grace (2012).





Lisa Marie cũng giám sát Quỹ từ thiện Elvis Presley sau khi cha cô qua đời để đảm bảo tiền từ thiện của ông tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vào tháng 7.2020, con trai Lisa - Benjamin Keough - tự sát bằng súng. Người mẹ đau lòng đã nói trong một tuyên bố về ngày sinh nhật thứ 28 của con trai mình: “Thiên thần xinh đẹp của mẹ. Giờ đây trên thiên đường con sẽ cảm nhận trái tim và linh hồn của mẹ luôn song hành cùng con”.

Sau đó vào tháng 5.2021, Lisa Marie còn chịu nhiều mất mát hơn khi cuộc ly hôn của cô với người chồng thứ tư, Michael Lockwood, được hoàn tất, 5 năm sau khi họ chia tay.

Cô cũng từng kết hôn với Danny Keough từ năm 1988 đến 1994, "vua nhạc pop" Michael Jackson từ năm 1994 đến 1996 và diễn viên Nicolas Cage từ năm 2002 đến 2004.

Trong những năm cuối đời, nữ diễn viên cũng rất thẳng thắn nói về vấn đề nghiện ngập ma túy của mình.

Trong lời tựa cho cuốn sách của Harry Nelson The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain, Lisa Marie chia sẻ rằng cô đã nghiện thuốc giảm đau opioid khi chào đón hai cô con gái sinh đôi Vivienne và Finley vào năm 2008.

Giống như cha Elvis Presley, Lisa Marie có tiền sử lạm dụng chất kích thích. Sau khi ông qua đời vào năm 1977, cô con gái trở thành người thừa kế duy nhất tài sản của ông.

Khoảng thời gian này, Priscilla đưa Lisa Marie đến Nhà thờ Scientology để tìm lại niềm tin trong thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đến năm 2014, con gái của biểu tượng nhạc rock đã đoạn tuyệt hoàn toàn với tôn giáo gây tranh cãi này.

Vào tháng 6.2018, Lisa Marie Presley từng tiết lộ rằng phần tài sản trị giá 100 triệu USD của ông hoàng nhạc Rock 'n' Roll đã không còn.