Liveshow cải lương có còn 'hot'?

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc với sân khấu cải lương như NSND Quế Trân, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Vũ Luân…, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Đây được xem là hướng đi mới của NSƯT Kim Tử Long nhằm thu hút khán giả trong thời buổi tình hình sân khấu cải lương gặp nhiều thách thức như hiện tại.

NSƯT Kim Tử Long cho rằng việc thực hiện một liveshow chỉn chu cũng là cách tạo niềm tin cho khán giả ẢNH: T.A

Theo thông tin được đăng tải, liveshow Không phai có giá vé dao động từ 150.000 đồng đến 2.000.000 đồng. NSƯT Kim Tử Long cho biết các hạng mục vé đã gần như được bán hết trước ngày chương trình diễn ra.

Tiếp đó, NSƯT Kim Tiểu Long cũng vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về liveshow kỷ niệm chặng đường 35 năm ca hát mang tên Dòng chảy thanh âm. Chương trình có sự góp mặt của NSND Lệ Thủy, danh ca Hương Lan, NSND Hồng Vân, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Mạnh Quỳnh, NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân… Theo tiết lộ của NSƯT Kim Tiểu Long, chương trình không chỉ có trích đoạn cải lương mà bao gồm cả bolero, hài kịch… nhằm mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị.

Hồi tháng 3.2026, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm tổ chức liveshow Cải lương tâm sử - Tự tình quê hương tại Nhà hát Trần Hữu Trang, sau nhiều năm rời xa sân khấu trong nước. Với mức giá vé dao động từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, chương trình hướng đến nhiều đối tượng khán giả. Số lượng vé được bán gần hết cũng là minh chứng cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho cô đào cải lương đình đám một thời.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trong liveshow Cải lương tâm sử - Tự tình quê hương ẢNH: M.H

Thấy gì từ những liveshow cải lương?

Hiện nay, khi các sân khấu cải lương không còn phổ biến như trước, việc tổ chức liveshow không chỉ mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ, mà còn là cách để tạo kết nối thông qua đổi mới cách thức thực hiện, khách mời tham gia. Những chương trình nghệ thuật truyền thống này được xem là dịp để khán giả lớn tuổi có dịp ôn lại kỷ niệm và giúp cải lương đến gần hơn với người trẻ.

Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi người nghệ sĩ phải giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề, trong đó có câu chuyện kinh phí. Theo NSƯT Kim Tiểu Long, anh và các nghệ sĩ đã trải qua khoảng 1 năm ấp ủ, tập luyện trước khi mang Dòng chảy thanh âm đến với khán giả. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết phải cần đến sự giúp sức của các nhà tài trợ để mạnh dạn đầu tư cho các tiết mục, chứ không thể chỉ dựa vào tiền túi hay nguồn thu từ việc bán vé. "Làm những chương trình như vậy đôi khi huề vốn là đã mừng rồi, chứ không mong gì có lời. Tôi làm vì tình yêu nghề, muốn giữ lửa và giữ những nét văn hóa của đất nước. Vì yêu nghề, vì thương khán giả mà mình thực hiện thôi", anh chia sẻ.

Thực tế cho thấy khán giả chưa từng "quay lưng" với cải lương. Tuy nhiên, họ cần những "điểm chạm" để có thể tiếp cận, thấu hiểu. Từ góc độ người làm nghề, nghệ sĩ cần có những đổi mới, trẻ hóa nhưng cũng cần giữ lại "cái gốc" của bộ môn nghệ thuật truyền thống. Những điều mới mẻ được xem là yếu tố thu hút, nhưng chất lượng về giọng hát, dàn dựng… vẫn là giá trị cốt lõi để giữ chân khán giả.