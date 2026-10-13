Cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung ở tuổi U.70

Nghệ sĩ Phượng Nhung gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt do di chứng tai nạn giao thông từ gần 40 năm trước Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký đến thăm nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung, gương mặt từng quen thuộc với khán giả sân khấu cải lương. Trong thập niên 1980, bà là cô đào chánh được chú ý, từng ghi dấu ấn khi hát cặp với nghệ sĩ Vũ Minh Vương qua vở Đưa em về quê mẹ.

Trò chuyện với Phi Phụng và Phương Dung, Phượng Nhung kể khoảng những năm 1980, bà gặp tai nạn giao thông, bị ngã xuống đường và gãy chân. Thời gian đầu sau tai nạn, bà vẫn đi lại tương đối bình thường, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, theo tuổi tác, tình trạng thoái hóa xương khớp khiến chân co rút, hai bên chân không còn cân bằng. Hiện bà đi khập khiễng, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Hạn chế về sức khỏe cũng khiến việc mưu sinh của nữ nghệ sĩ thêm vất vả. Những năm gần đây, bà nhận phụ việc tại một quán cà phê, chủ yếu bưng bê, làm việc từ khoảng 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Công việc kéo dài nhưng thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Hiện bà thuê phòng trọ tại khu vực đường Trần Xuân Soạn (Q.7 cũ, TP.HCM), sống cùng một người bạn, với tiền thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà của gia đình được dành cho vợ chồng con trai và hai cháu nội sinh sống.

Rời sân khấu, chật vật mưu sinh

Nghệ sĩ Phượng Nhung hiện phụ bán cà phê để trang trải cuộc sống, với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc lại quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Phượng Nhung cho biết khoảng năm 1982, bà về đoàn Trúc Giang, sau đó lần lượt cộng tác với các đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ, Phước Chung... Một trong những vai diễn giúp bà được khán giả chú ý khi về TP.HCM là Ái Liên trong vở Đưa em về quê mẹ, diễn cùng các nghệ sĩ Vũ Minh Vương, Vũ Đức…

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, bà nghỉ hát từ những năm 1990. Để có thêm thu nhập, bà từng cùng đồng nghiệp mở quán ca cổ nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc kinh doanh ngày càng khó khăn; sau thời gian dịch bệnh, lượng khách giảm khiến quán phải đóng cửa. Từ đó, bà chuyển sang làm những công việc khác để trang trải cuộc sống. Ở tuổi 68, dù sức khỏe hạn chế, nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng lao động, tự lo chi phí sinh hoạt.

Ngoài di chứng tai nạn, Phượng Nhung cho biết bà mắc viêm đại tràng, tiểu đường và cao huyết áp. Bà may mắn có con dâu quan tâm, hằng năm chủ động mua bảo hiểm y tế cho mẹ. Con trai bà làm tài xế công nghệ, còn con dâu gặp vấn đề sức khỏe nên chủ yếu ở nhà chăm lo việc nội trợ.

Dù điều kiện gia đình còn hạn chế, bà cho biết cháu nội lớn hiện là sinh viên năm thứ ba Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ngoài giờ học, người cháu làm trợ giảng và tranh thủ chạy xe công nghệ để phụ giúp gia đình, giảm bớt gánh nặng học phí.

Trong chuyến thăm, nhóm Ngũ long du ký đại diện các nhà hảo tâm trao tặng bà nhu yếu phẩm và khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt, chữa bệnh. Đón nhận phần quà, Phượng Nhung cảm ơn nhóm cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, thăm hỏi những nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ ấy là nguồn động viên đối với bà trong giai đoạn cuộc sống còn nhiều chật vật.