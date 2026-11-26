Chiều 25.11, Liz Kim Cương tổ chức buổi ra mắt MV COTA tại TP.HCM, đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm im ắng. Sự kiện có sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Xuân Phúc, MLee…

Đáng chú ý, MV lần này còn có sự tham gia của 'anh tài' Toki Thành Thỏ. Việc cựu thành viên nhóm Uni5 dù lịch trình bận rộn vẫn nhận lời tham gia dự án của Liz Kim Cương khiến khán giả tò mò về mối quan hệ của cả hai.

Chia sẻ về quyết định mời Toki Thành Thỏ tham gia sản phẩm lần này, người đẹp quê Hưng Yên bày tỏ: “Việc tôi mời Toki Thành Thỏ vào sản phẩm lần này thật ra chỉ có một lý do rất đơn giản là bởi vì chúng tôi vẫn là những người bạn rất lâu năm của nhau”.

Nữ ca sĩ tiết lộ trong quá trình Toki Thành Thỏ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, cô là người đầu tiên được nam nghệ sĩ tìm đến nhờ hỗ trợ. Liz Kim Cương cho biết mình đã giúp Toki Thành Thỏ tìm giáo viên thanh nhạc, đồng thời hoàn thiện các sản phẩm âm nhạc.

Không chỉ chia sẻ về màn kết hợp với 'anh tài' Toki Thành Thỏ, Liz Kim Cương còn bày tỏ áp lực khi chuyện đời tư thu hút nhiều sự quan tâm hơn các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 1993 không còn quá đặt nặng ánh nhìn của người khác mà tập trung vào việc thực hiện những sản phẩm mình thực sự yêu thích.

Liz Kim Cương tên thật là Phan Kim Cương, từng là thành viên của nhóm LIME. Đến năm 2019 cô tách nhóm solo và đầu quân cho công ty của Trịnh Thăng Bình. Cả hai từng có khoảng thời gian yêu nhau nhưng sau đó đường ai nấy đi để tập trung phát triển sự nghiệp.