Lỗ 30 triệu/lượng vàng, tiếc 'đứt ruột' vẫn phải bán trả nợ

Tháng 11.2025, anh T. (trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) mua một căn hộ tại TP.HCM với giá 3,4 tỉ đồng, sử dụng một phần vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi 6%/năm trong 12 tháng. Anh cho thuê căn hộ với giá 9 triệu đồng/tháng nhưng vẫn phải bù thêm vài triệu đồng mỗi tháng mới đủ trả lãi ngân hàng.

Từ đó tới nay, mỗi khi có tiền nhàn rỗi, anh T. lại mua vàng tích lũy thay vì trả bớt nợ gốc, bởi kỳ vọng lợi nhuận từ vàng sẽ cao hơn. Tổng lượng vàng anh đã mua là hơn 3 lượng, giá bình quân khoảng 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đã giảm 53,8 triệu đồng/lượng kể từ mức đỉnh ngày 29.1 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tuy nhiên, gần đây công việc không thuận lợi. Trong tháng trước và tháng này, anh phải bán bớt 3 chỉ vàng để có tiền trả lãi ngân hàng.

Thời hạn hưởng lãi suất ưu đãi đã hết. Lo khoản trả nợ tăng khi lãi suất thả nổi từ tháng 12, anh T. tính sang tuần sẽ bán hết số vàng còn lại để trả bớt nợ, dù phải chấp nhận thua lỗ.

“Mua vàng chưa đầy 1 năm, giờ bán hết tôi lỗ khoảng 30 triệu đồng/lượng, tổng lỗ gần 100 triệu đồng. Bán lúc này tiếc đứt ruột nhưng cũng đành”, anh T. chia sẻ.

Bắt đầu mua vàng từ sát tết Nguyên đán 2026, khi giá còn trên 180 triệu đồng/lượng, chị Bình (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) duy trì việc tích lũy mỗi khi có tiền nhàn rỗi. Mỗi lần, chị thường mua 2 - 3 chỉ, nhiều nhất là 5 chỉ.

Từ vùng giá trên 180 triệu đồng/lượng xuống 170 triệu đồng/lượng, 160 triệu đồng/lượng rồi đến khoảng 140 triệu đồng/lượng, chị Bình vẫn mua đều đặn với hy vọng trung bình giá.

"Tôi cứ nghĩ mỗi lần gom góp được vài chục triệu gửi tiết kiệm không đáng gì nên lại mua vàng. Nhưng hiện tại, tôi không biết có nên tiếp tục mua hay đợi giá vàng hồi chút là bán hết để chuyển sang gửi tiết kiệm. Năm sau, gia đình tôi dự định sửa sang lại căn nhà ở quê nên sẽ cần dùng đến khoản tích lũy này", chị Bình trăn trở.

Theo TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân, giá vàng hiện tại mở ra cơ hội tích lũy đối với nhà đầu tư trung và dài hạn. Nếu có tiền nhàn rỗi nên dành khoảng 20% tổng tài sản đầu tư vào vàng.

Có thể chọn cách giải ngân nhiều đợt như: 25% ở vùng giá hiện tại, 25% nếu thị trường giảm thêm, 25% khi giá xác lập vùng cân bằng và 25% khi xu hướng phục hồi được xác nhận.

Ngược lại, nếu đang cầm vàng mà khoảng nửa năm đến 1 năm tới cần tiền thì cũng không nên bán "tất tay". Diễn biến giá vàng thường theo đồ thị hình sin, dù xu hướng chủ đạo là gì thì cũng vẫn có các nhịp tăng - giảm đan xen. "Hãy canh nhịp tăng để bán ra", ông Nhân nói.

Giá vàng sắp tới ra sao?

Từ đầu năm tới nay, sau khi lập đỉnh ngày 29.1, giá vàng liên tục chịu sức ép giảm. Trong nước, giá bán vàng miếng SJC từ mức cao nhất 191,3 triệu đồng/lượng giảm xuống còn 137,5 triệu đồng/lượng hôm nay 14.11, tương đương mất 53,8 triệu đồng/lượng.

Với giá mua vào hiện ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, người mua tại đỉnh nếu bán ra sẽ lỗ 56,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 16 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Hiện, giá vàng tại các doanh nghiệp lớn khác cũng không chênh nhiều so với vàng miếng SJC. Phú Quý niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều là 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới quy đổi hơn 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 15 giờ 10 hôm nay (giờ Việt Nam) ở mức 3.883,4 USD/ounce. So với đỉnh gần 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1, giá đã giảm hơn 1.700 USD/ounce (tương đương 30,7%).

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, tâm lý giới chuyên gia phố Wall nghiêng về khả năng giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục giảm sau 1 tuần giao dịch yếu.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định, mới đây, số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ cao hơn dự báo, tiếp nối một báo cáo việc làm tương đối tích cực, đã đẩy lãi suất và kỳ vọng lãi suất đi lên, gây sức ép lên vàng.

Thị trường dường như vẫn chưa hình thành một đáy quan trọng. Nếu xuyên thủng vùng 3.750 USD/ounce, giá vàng có thể hướng đến 3.500 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố nền tảng dài hạn vẫn tích cực, song vàng đang chịu tác động của những động lực trái chiều, có thể đi ngang trong ngắn hạn.

Chừng nào cuộc chiến tại Iran chưa kết thúc, vàng còn đối mặt với sức ép từ đồng USD mạnh và giá dầu làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, qua đó thúc đẩy dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.