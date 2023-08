Lo cung ứng điện gặp khó, EVN yêu cầu đảm bảo vận hành nhiệt điện

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An tại hội nghị giữa EVN các nhà máy nhiệt điện than trong ngày 15.8 để đánh giá tình hình hoạt động, huy động công suất của các nhà máy nhiệt điện cho hệ thống điện quốc gia trong thời gian tới.



Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh đảm bảo vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện là nhiệm vụ chính trị hàng đầu EVN

Hội nghị của EVN diễn ra trong bối cảnh hiện nay các nhà máy nhiệt điện vẫn còn nhiều sự cố. Trong khi đó theo dự báo của EVN, trong những năm tới, tình hình cung ứng điện còn gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát, EVN yêu cầu các nhà máy nhiệt điện nghiêm túc rút kinh nghiệm, phân tích kỹ nguyên nhân gây sự cố, dừng, suy giảm công suất tổ máy; đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo vận hành các tổ máy.

EVN sẽ mời đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước uy tín, có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về nhiệt điện than để tư vấn, hỗ trợ cho các nhà máy nhiệt điện trong quá trình vận hành.

Khẳng định các nhà máy nhiệt điện vai trò quan trọng trong hệ thống điện, ông Đặng Hoàng An yêu cầu lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị phát điện phải xác định việc duy trì vận hành ổn định các tổ máy là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

"Các đơn vị phải quyết tâm làm và làm bằng được việc đảm bảo khả dụng các tổ máy nhiệt điện, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện", ông An nói.

Để chuẩn chị cho cung ứng điện mùa khô 2024, ông Đặng Hoàng An yêu cầu các đơn vị phải chủ động phối hợp với đối tác cung ứng than, thực hiện các hợp đồng mua than cụ thể cho từng nhà máy, đảm bảo chất lượng, số lượng than, không để thiếu nhiên liệu phát điện trong mọi tình huống.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc phối hợp chặt chẽ với EVN trong việc đảm bảo cung ứng than đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng, khi nhiên liệu là yếu tố tác động trực tiếp đến việc vận hành tin cậy, ổn định của các tổ máy.

Ông Trần Đình Nhân yêu cầu người đại diện phần vốn EVN ở các đơn vị phát điện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện các công việc đảm bảo vận hành các tổ máy nhiệt điện, nhất là trong cao điểm mùa khô.

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), trong tuần từ 7 - 13.8, các nhà máy nhiệt điện được huy động theo nhu cầu của hệ thống và không có tổ máy nhiệt điện bất khả dụng do thiếu than. Sản lượng nhiệt điện than trung bình ngày trong tuần đạt 264.2 triệu kWh. Bộ Công thương hiện nay vẫn đang duy trì các đoàn kiểm tra để làm việc với những nhà máy nhiệt điện vẫn còn các sự cố để nắm tình hình, đôn đốc tiến độ sửa chữa, khắc phục.

Trước đó, trong kết luận thanh tra của về cung ứng điện của EVN và các đơn vị thành viên về công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021 - 2023 công bố ngày 12.7, Bộ Công thương đã chỉ rõ những bất thường về nguồn nhiệt điện. Đây cũng là nguyên nhân xảy ra thiếu điện, dẫn đến cắt điện luân phiên ở miền Bắc trong mùa nắng nóng cao điểm vừa qua.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Công thương chỉ rõ tổng sản lượng nguồn nhiệt điện than thực hiện năm 2021 - 2022 đạt thấp hơn so với kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia được Bộ Công thương phê duyệt. Nguồn điện than chiếm hơn 32% cơ cấu và cung ứng gần 1/2 sản lượng điện cả nước, trong đó có miền Bắc, đã gặp những đứt gãy khi tồn kho nhiên liệu của nhiều nhà máy ở mức thấp.

Các nhà máy thiếu than phần lớn thuộc quản lý của EVN chưa chấp hành nghiêm quy định về định mức than tồn kho dẫn đến thiếu than cho sản xuất điện ở một số thời điểm năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.