Lộ diện 5 phương án logo mới của Đà Nẵng để người dân bình chọn

Ngày 3.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với 5 phương án logo thành phố do Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn từ 1.097 tác phẩm của 560 tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đà Nẵng.

Người dân có thể tham gia bình chọn trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 9.7. Theo UBND thành phố, sau thời gian gia hạn, cuộc thi đã tiếp nhận 1.097 tác phẩm dự thi của 560 tác giả. Từ đó, Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn 5 phương án tiêu biểu nhất để lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phương án LG-01 ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

Trong đó, phương án LG-01 lấy cầu Rồng làm hình tượng chủ đạo, kết hợp sóng biển và trái tim màu cam, truyền tải thông điệp về một Đà Nẵng năng động, thân thiện và hội nhập quốc tế.

Phương án LG-02 sử dụng ngôn ngữ đồ họa tối giản, kết hợp Ngũ Hành Sơn, cầu Rồng, chùa Cầu cùng 2 chữ cái D và N cách điệu, hướng đến hình ảnh đô thị thông minh, sáng tạo và phát triển bền vững.

Phương án LG-02 ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

Phương án LG-03 nổi bật với tông đỏ - vàng, lồng ghép chùa Cầu, thánh địa Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn và cầu Rồng, nhấn mạnh giá trị của các di sản văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố.

Phương án LG-03 ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

Phương án LG-04 được xây dựng từ hai chữ cái "ĐN", kết hợp hình ảnh Ngũ Hành Sơn, chùa Cầu, biển và các đường nét vi mạch công nghệ, thể hiện sự giao thoa giữa di sản, thiên nhiên và đổi mới sáng tạo.

Phương án LG-04 ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

Phương án LG-05 kết hợp chùa Cầu, Ngũ Hành Sơn, cầu Sông Hàn và sóng biển trong bố cục hình tròn, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của Đà Nẵng sau sáp nhập cùng định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch của khu vực.

Phương án LG-05 ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến đối với 5 phương án logo Đà Nẵng diễn ra từ ngày 3 đến hết ngày 9.7. Kết quả bình chọn sẽ là một trong những căn cứ để thành phố hoàn thiện quy trình lựa chọn biểu trưng chính thức, đại diện cho hình ảnh Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.



Trước đó, nhằm thu hút thêm các ý tưởng chất lượng, UBND thành phố Đà Nẵng đã gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 10.6.2026, đồng thời nâng giá trị giải nhất từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức tiếp nhận 1.097 tác phẩm của 560 tác giả trên cả nước. Từ đó, Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn 5 phương án tiêu biểu nhất để lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.