Lộ diện các quán quân Olympic tin học miền Trung - Tây nguyên

Ngày 12.4, tại thành phố Đà Nẵng, vòng chung kết Kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây nguyên lần thứ VII - 2026 đã bế mạc sau 2 ngày tranh tài sôi nổi. Cuộc thi thu hút gần 1.000 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Olympic tin học miền Trung - Tây nguyên 2026 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Kỳ thi do Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) tổ chức, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh kỳ thi năm nay diễn ra nghiêm túc, chuyên nghiệp, quy tụ 996 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ hơn 3.000 học sinh của 34 tỉnh, thành. Các thí sinh thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy logic và tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Kỳ thi năm nay tổ chức 4 bảng thi gồm: AI Challenge, Siêu cúp, Chuyên tin và Không chuyên tin. Trong đó, bảng AI Challenge lần đầu được tổ chức theo hình thức hackathon, tập trung vào các nội dung AI như học máy (ML), thị giác máy tính (CV) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tạo điểm nhấn mới cho sân chơi học thuật.

Đề thi các bảng được xây dựng theo chuẩn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế môn tin học, do đội ngũ chuyên gia của Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam và Trường đại học VKU - Đại học Đà Nẵng phối hợp thực hiện, đảm bảo tính khoa học, phân loại và công bằng.

Thí sinh tập trung cao độ trong phần thi lập trình tại vòng chung kết ẢNH: HUY ĐẠT

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao hàng trăm huy chương và giải thưởng cho các bảng thi. Ở bảng AI Challenge, đội DoHaRaNa (Trường phổ thông năng khiếu - Đại học quốc gia TP.HCM) giành chức vô địch. Nhiều cá nhân xuất sắc ở các bảng Siêu cúp, Chuyên tin và Không chuyên tin cũng được vinh danh.

Giải vô địch bảng AI Challenge được trao cho đội DoHaRaNa, Trường phổ thông năng khiếu - Đại học quốc gia TP.HCM ẢNH: HUY ĐẠT

Ban tổ chức trao giải cho 3 cá nhân xuất sắc ở các bảng Siêu cúp, Chuyên tin và Không chuyên tin ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh đó, các giải thưởng cá nhân cao nhất (Championship) được trao cho 3 thí sinh dẫn đầu mỗi bảng, cùng nhiều giải thưởng Runner-Up, Third-Place và 60 giải Tài năng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 110 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích nổi bật, gồm: Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai), Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (tỉnh Quảng Ngãi) và Trường Phổ thông năng khiếu - Đại học quốc gia TP.HCM.

Ban tổ chức trao giải thưởng toàn đoàn cho 3 đơn vị xuất sắc ẢNH: HUY ĐẠT

Đại diện doanh nghiệp đồng hành đánh giá cao năng lực và tinh thần vượt khó của các thí sinh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ trong tương lai.

Theo ban tổ chức, kỳ thi không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Olympic tin học miền Trung - Tây nguyên lần thứ VII khép lại, tiếp tục khẳng định uy tín và quy mô ngày càng mở rộng, hướng tới chuẩn mực các kỳ thi quốc gia và quốc tế.