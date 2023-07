Lộ diện hãng xe triệu hồi ô tô nhiều nhất nửa đầu năm 2023

Bất chấp từng tuyên bố sẽ giải quyết các mối lo ngại về chất lượng, Ford vẫn tiếp tục dẫn đầu danh sách những nhà sản xuất triển khai triệu hồi ô tô nhiều nhất trong nửa đầu năm 2023.



Năm ngoái, hãng xe Mỹ đã triển khai tổng cộng 67 đợt triệu hồi, chiếm khoảng 17% vụ triệu hồi xe tại Mỹ năm 2023. Phần lớn các vụ triệu hồi do Ford thực hiện liên quan đến hệ thống truyền động của nhiều mẫu xe khác nhau. Sau 6 tháng đầu năm 2023, Ford lại tiếp tục dẫn đầu.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), trong nửa đầu năm 2023, Ford đã triệu hồi 31 đợt triệu hồi ô tô tại Mỹ, nhiều gấp 5 lần so với Stellantis và gấp 13 lần so với BMW.

Ford đã triệu hồi 31 đợt triệu hồi ô tô tại Mỹ, nhiều gấp 5 lần so với Stellantis Carscoop

31 đợt thu hồi của Ford liên quan đến tổng cộng 4,1 triệu xe, gần gấp đôi Stellantis. Trong khi đó, Honda và Acura chỉ triển khai 11 đợt triệu hồi nhưng số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới gần 2,9 triệu xe. Tesla cũng thực hiện 12 chương trình triệu hồi với tổng cộng 366.922 xe bị ảnh hưởng. Các nhà sản xuất ô tô cũng cho rằng các chiến dịch triệu hồi là một điều tốt, cho phép họ cải thiện độ an toàn sau khi xe đã rời khỏi nhà máy và đến tay khách hàng.



Ông Eric Mayne - phát ngôn viên của Tập đoàn Stellantis cho biết: "An toàn cho các phương tiện là điều quan trọng hàng đầu tại Stellantis. Chúng tôi liên tục theo dõi các phương tiện của mình sau khi bán ra thị trường dựa trên nhiều kênh phản ánh, đánh giá khác nhau, điều này giúp chúng tôi xác định các vấn đề tiềm ẩn để đưa ra giải pháp một cách nhanh chóng".

Các nhà sản xuất ô tô cho rằng các chiến dịch triệu hồi là một điều tốt, cho phép họ cải thiện độ an toàn sau khi xe đã rời khỏi nhà máy và đến tay người dùng Carscoop

Trong khi đó, với việc tiếp tục dẫn đầu về số lượng xe cũng như các chiến dịch triệu hồi ô tô trong 6 tháng đầu năm 2023, Ford cho biết công ty đang tìm cách giải quyết vấn đề đồng thời nâng cao chất lượng. Vào tháng 5.2023, Ford đã ra mắt chương trình nâng cao kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu xe bán tải F-Series Super Duty 2023 tại các nhà máy ở Kentucky và Ohio.

Tại Việt Nam, theo số liệu Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai đến 19 đợt triệu hồi xe ô tô các loại bị lỗi để khắc phục. Tổng số xe bị triệu hồi lên đến 27.227 chiếc. Toyota triển khai 5 đợt triệu hồi. Hyundai cũng triển khai 3 đợt triệu hồi liên quan đến mẫu Santa Fe, Elantra bị lỗi dây đai an toàn. Mercedes- Benz cũng triệu hồi 3 đợt liên quan đến xe GLE, GLS, ML… Vụ triệu hồi xe có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất do Hyundai triển khai vào tháng 2.2023 liên quan đến 17.670 chiếc Hyundai Santa Fe.