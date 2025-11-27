Lộ diện ngày chốt danh sách 23 cầu thủ U.23 Việt Nam dự SEA Games 33, 5 nhân tố bị loại

U.23 Việt Nam chưa đủ quân vì lý do khách quan

Chiều 26.11, tại sân vận động Bà Rịa, đội U.23 Việt Nam tiếp tục buổi tập thứ ba trong đợt rèn quân quan trọng hướng đến SEA Games 33.

Dưới sự điều hành của HLV Kim Sang-sik, toàn đội bước vào giai đoạn hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trong lối chơi cũng như rà soát lực lượng để chọn ra đội hình tối ưu.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán rất kỹ Ảnh: VFF

Đội U.23 Việt Nam sẽ thi đấu ở Bangkok thay vì ở tỉnh Songkhla vì địa phương này bị ngập lụt nghiêm trọng Ảnh: VFF

Tính đến thời điểm hiện tại, U.23 Việt Nam đang có 25 cầu thủ tập luyện tại sân Bà Rịa. Ba gương mặt của Công an Hà Nội gồm Lý Đức, Minh Phúc và Đình Bắc sẽ hội quân muộn vào ngày 28.11, sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại AFC Champions League Two.

Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao, và sự trở lại của họ hứa hẹn sẽ tạo thêm chiều sâu cạnh tranh trong đội hình.

Theo kế hoạch, trước khi kết thúc giai đoạn tập huấn ở phường Bà Rịa - TP.HCM, HLV Kim Sang-sik sẽ tiến hành rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ, đúng quy định đăng ký của SEA Games 33. Dự kiến ngày 1.12, đội sẽ di chuyển sang Bangkok - Thái Lan. Ngày 29.11, ông Kim sẽ chốt danh sách.

Mốc thời gian này được xem là “điểm nóng” bởi nó quyết định cơ hội góp mặt tại giải đấu quan trọng nhất của bóng đá trẻ khu vực diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (giữa) quyết tâm có suất dự SEA Games 33 Ảnh: VFF

Chính việc chỉ còn vài ngày nữa là “chốt sổ” đã khiến bầu không khí trên sân tập trở nên sôi nổi và quyết liệt hơn hẳn. Các cầu thủ trẻ đều thể hiện tinh thần cạnh tranh lành mạnh, nỗ lực tối đa trong từng bài tập để ghi điểm với ban huấn luyện.

Không khí ấy, theo chia sẻ từ các thành viên đội tuyển, vừa tạo áp lực nhưng cũng mang đến động lực lớn để toàn đội cùng nhau vươn lên.

Ở các buổi tập gần đây, HLV Kim Sang-sik liên tục thử nghiệm đội hình và hệ thống chiến thuật nhằm tìm ra những nhân tố phù hợp nhất cho từng vị trí. Bên cạnh các bài tập phối hợp nhóm, ông đặc biệt chú trọng vào khả năng chuyển trạng thái, pressing tầm cao và sức bền thi đấu – những yếu tố được dự báo sẽ quyết định thành bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games.

Việc rút gọn danh sách luôn là quyết định khó khăn đối với bất kỳ HLV nào, nhất là khi nhiều cầu thủ đang có phong độ ngang nhau. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn giữ tinh thần kiên định trong tiêu chí tuyển chọn: phong độ hiện tại, khả năng thích ứng chiến thuật và tinh thần thi đấu là ba yếu tố then chốt.

Như vậy, ngày chốt danh sách chính thức của U.23 Việt Nam dự SEA Games 33 đang đến rất gần, và người hâm mộ đang chờ đợi xem 23 gương mặt nào sẽ được trao cơ hội mang màu cờ sắc áo tại đấu trường khu vực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cạnh tranh tích cực hiện tại, U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào SEA Games 33 với sự tự tin và quyết tâm cao nhất.

