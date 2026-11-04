Lộ diện người bỏ tiền tỉ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỉ

Liên quan đến "ruộng dứa" dài hàng km mọc trên dải phân cách giữa và hai bên đường đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình), chiều 4.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Văn Trọng (người dân tộc Mường, trú bản Sinh Phú, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình), thừa nhận, bản thân là một trong những hộ dân đã đầu tư mua giống để trồng dứa trên dải phân cách.

Hình ảnh ruộng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Trọng cho biết, thời điểm cuối năm 2025, khi đại lộ Hoa Lư thông xe kỹ thuật, ông và 4 - 5 hộ dân gần nhà thấy dải phân cách rất rộng, đất bỏ hoang bị cỏ mọc um tùm nên tất cả đã bàn bạc đầu tư tiền, thuê người dọn dẹp cỏ, cải tạo đất và mua cây giống để trồng dứa.

Theo ông Trọng, do diện tích trồng dứa lớn nên các hộ dân đã đầu tư khoản chi phí rất lớn, có nhà phải vay ngân hàng để đầu tư. "Tôi không ước lượng được diện tích ở đây là bao nhiêu hecta nhưng khu vực chúng tôi trồng khoảng 2 - 3 km. Tính cả cây giống, phân, công chăm sóc và thuê người, chúng tôi đã bỏ ra hơn 1 tỉ đồng", ông Trọng nói.

Ông Trọng cho rằng, mục đích trồng dứa xuất phát từ suy nghĩ đơn thuần của người lao động muốn kiếm thêm thu nhập cộng với việc thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến an toàn giao thông.

Ruộng dứa bị phá bỏ, người dân sẽ thiệt hại nặng nề?

"Nếu ruộng dứa của chúng tôi bị phá thì chúng tôi sẽ rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn. Tôi mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện, giữ lại ruộng dứa, khi thu hoạch dứa xong, chúng tôi sẽ bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công", ông Trọng nói.

Trong khi đó, ông Đinh Hoàng Long, Trưởng bản Sinh Phú (xã Phú Long), cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương, công an xã và bản đã nhiều lần tuyên truyền, thông báo các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do một số hộ dân có đất vườn ít, nhận thấy đất trên dải phân cách là đất đỏ bazan màu mỡ rất hợp với cây dứa, nên bà con đã đưa máy móc ra dọn dẹp rồi rủ nhau canh tác kiếm thêm thu nhập.

Dứa được trồng trên dải phân cách rất xanh tốt ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ông Long, ruộng dứa trồng trên dải phân cách dài khoảng 3 - 4 km, tương đương với diện tích trên 3 hecta. Nhóm người đứng ra canh tác là những hộ dân sống gần nhau, trong đó có ông Đinh Văn Trọng.

Ông Long cũng cho biết, để trồng được những luống dứa xanh tốt như hiện nay, các hộ dân phải bỏ ra chi phí rất lớn (1 hecta dứa phải đầu tư khoảng 300 - 400 triệu chưa kể tiền phun thuốc khi dứa ra hoa, đậu quả) nên một số gia đình phải thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng.

"Người dân thực hiện hành vi đó là sai. Tuy nhiên, 'trăm cái lý không bằng tí cái tình', tôi cũng mong sẽ có cơ chế linh hoạt để giúp bà con thu hoạch dứa xong. Nếu cưỡng chế nhổ bỏ ngay lập tức sẽ đẩy các gia đình vay mượn vào cảnh thiệt hại nặng nề", ông Long nói và cho hay, 99% hộ dân trong bản là đồng bào dân tộc Mường, sinh sống chủ yếu nhờ trồng trọt và chăn nuôi.

Người dân phải tốn ít nhất 300 - 400 triệu đồng để đầu tư cho 1 hecta dứa ẢNH: ĐÌNH HUY

Liên quan đến sự việc trên, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư), cho rằng, dù tài sản của người dân bỏ ra là rất lớn nhưng cũng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ theo dõi, phối hợp cùng với đơn vị thi công, UBND xã Phú Long tuyên truyền, vận động người dân không tái diễn việc trồng dứa", ông Trường nói và cho hay, trách nhiệm chính trong sự việc này thuộc về nhà thầu thi công là Liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Trung, tiếp đó là chính quyền địa phương.

Như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua, trên dải phân cách của đại lộ Hoa Lư đoạn đi qua địa bàn xã Phú Long (tỉnh Ninh Bình) bỗng xuất hiện những "ruộng dứa" xanh mướt, kéo dài khoảng 3 - 5 km.

Đây cũng là câu chuyện bàn tán nhiều ngày qua khi một số ý kiến cho rằng, trồng dứa trên khu vực này là hợp lý, tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, không bị lãng phí nguồn lực khi phải dọn cỏ thường xuyên trên tuyến đường dài, có dải phân cách rộng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng khi người dân tự ý cải tạo đất trồng, khi chăm sóc và thu hoạch dứa sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.