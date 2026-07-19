Lộ diện nhà vô địch giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Hơn 650 bàn thắng được ghi

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo điện tử Tuổi trẻ phối hợp tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Qua bốn mùa giải, giải đấu ngày càng khẳng định là sân chơi thể thao quy mô, lành mạnh và giàu ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Sau gần hai tháng tranh tài với sự tham gia của 48 đội bóng trên cả nước, hơn 100 trận đấu đã diễn ra, chứng kiến hơn 650 bàn thắng được ghi cùng nhiều màn so tài hấp dẫn, kịch tính. Không chỉ chất lượng chuyên môn ngày càng cao, mùa giải còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, đoàn kết và fair-play, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, người lao động.

Đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đăng quang giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Nhà vô địch đầy xứng đáng

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19.7 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc. Kết thúc mùa giải, chức vô địch giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 thuộc về đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội Công đoàn Petrovietnam ở trận chung kết diễn ra chiều 19.7.

Đội Công đoàn Đồng Nai 4 giành hạng ba, trong khi đội Sacombank xếp hạng tư.

Ngày bế mạc giải diễn ra đầy kịch tính trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: BTC

Tổng giá trị giải thưởng tại vòng chung kết toàn quốc lên đến 560 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận 200 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 150 triệu đồng, đội hạng ba nhận 100 triệu đồng và đội hạng tư nhận 50 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân và tập thể gồm: cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, đội thi đấu fair-play nhất, đội cổ động ấn tượng nhất và tổ trọng tài xuất sắc nhất, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.