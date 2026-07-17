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Thể thao Thể thao & Cộng đồng

16 đội tranh tài VCK giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam

Nghi Thạo
Nghi Thạo

Sáng 17.7, lễ khai mạc vòng chung kết (VCK) toàn quốc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) với sự tham gia tranh tài của 16 đội bóng xuất sắc trong cả nước.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo điện tử Tuổi trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Qua 4 mùa giải, giải đấu từng bước khẳng định là sân chơi thể thao phong trào quy mô, uy tín và giàu ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và rèn luyện sức khoẻ, tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương, lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống tích cực và phong trào rèn luyện thể thao trong lực lượng lao động.

16 đội tranh tài VCK giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam- Ảnh 1.

Ban tổ chức trao cơ lưu niệm cho các đội bóng dự VCK

ẢNH: BTC

Sau gần 2 tháng tranh tài tại 2 vòng loại khu vực phía bắc và phía nam, giải đấu ghi nhận sự tham gia của 48 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước. Trải qua nhiều trận cầu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thi đấu fair-play, 16 đội bóng xuất sắc nhất đã chính thức giành quyền góp mặt tại VCK toàn quốc.

VCK toàn quốc diễn ra từ ngày 16 đến 19.7, với sự góp mặt của 16 đội bóng: Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Bắc Ninh 3, Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Công thương Việt Nam 1, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn PETRO Việt Nam, Công đoàn Quảng Ngãi, Công đoàn Gia Lai, Công đoàn Đồng Nai 2, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn Đồng Nai 4, SACOMBANK, Công đoàn Xây lắp Dầu khí miền Nam TP.HCM, Công đoàn Thành Thắng Thăng Long TP.HCM.

16 đội bóng sẽ chia thành 4 bảng (A, B, C và D), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Chọn các đội xếp thứ nhất và đội xếp thứ nhì tại mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết, chung kết.

16 đội tranh tài VCK giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam- Ảnh 2.

VCK toàn quốc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 tranh tài tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM)

ẢNH: BTC

Tổng giá trị giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch VCK toàn quốc nhận 200 triệu đồng cùng cúp vô địch; đội hạng nhì nhận 150 triệu đồng; đội hạng ba nhận 100 triệu đồng và đội hạng tư nhận 50 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng tập thể, ban tổ chức còn trao các danh hiệu cá nhân và tập thể gồm: cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, đội thi đấu fair-play nhất, đội cổ động ấn tượng nhất và tổ trọng tài xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng có giá trị 10 triệu đồng.

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