Lộ diện thẻ Pokemon giá 428 tỉ đồng, lập kỷ lục thế giới

Tấm thẻ Pikachu Illustrator - được giới sưu tập đánh giá là gần như độc nhất vô nhị - đạt chuẩn PSA 10 (tình trạng gần như hoàn hảo). Ông Logan Paul từng mua thẻ này vào năm 2021 với giá 5,28 triệu USD trong một cuộc đấu giá cũng lập kỷ lục thời điểm đó, theo AFP ngày 17.2.

Thẻ bài Pokemon đã được bán với giá kỷ lục 16,5 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Mỹ ngày 16.2 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH Kyodo

Theo xác nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, người mua mới là ông AJ Scaramucci, con trai của cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci. Kỷ lục được đại diện Guinness công nhận tại phiên đấu giá do nhà đấu giá Goldin tổ chức ngày 16.2.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Logan Paul đã đeo tấm thẻ - được đặt trong hộp nhựa bảo vệ và gắn vào một dây chuyền kim cương trị giá khoảng 75.000 USD - lên cổ ông Scaramucci. Guinness xác nhận đây không chỉ là thẻ Pokemon đắt nhất từng được bán, mà còn là tấm thẻ giao dịch đắt giá nhất nói chung.

Hiện có hơn 1.000 nhân vật Pokemon với các "thế hệ" mới liên tục ra mắt. Dù từ lâu đã được trao đổi và sưu tầm, giá trị các thẻ Pokemon tăng mạnh trong những năm gần đây, không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ mà còn thu hút giới đầu tư.

Giá trị của thẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ hiếm, nhân vật (những cái tên như Mew, Mewtwo, Pikachu hay Charizard thường có giá cao) và họa sĩ minh họa được in trên thẻ. Theo Professional Sports Authenticator (PSA) - đơn vị thẩm định hàng đầu trong ngành - thẻ đạt chuẩn PSA 10 phải có 4 góc sắc nét, hình ảnh rõ ràng và lớp phủ bề mặt nguyên bản hoàn hảo.

Riêng Pikachu Illustrator đặc biệt được săn đón vì do bà Atsuko Nishida - họa sĩ tạo hình Pikachu nguyên bản - thiết kế. Thẻ này không được phát hành thương mại mà chỉ trao làm giải thưởng trong một cuộc thi vẽ tranh năm 1998, càng làm tăng giá trị sưu tầm.

Năm 2022, ông Logan Paul từng đeo tấm thẻ này tại một sự kiện đấu vật WWE ở Texas (Mỹ), sau khi mua lại từ một người bán "bí ẩn" tại Dubai (UAE).

Mức giá 16,492 triệu USD được công bố đã bao gồm phí hoa hồng của người mua, chính thức xác lập kỷ lục mới trên thị trường thẻ sưu tầm toàn cầu.