Lộ diện tiêm kích không người lái mang ‘bộ não AI’ từng giúp F-16 không chiến

Theo trang Business Insider hôm 22.10, hãng công nghệ quốc phòng Mỹ Shield AI tuần này đã giới thiệu mẫu tiêm kích mới mang tên X-BAT. Công ty cho biết phi cơ có thể vận hành không người lái và không cần đường băng, có thể cất cánh từ đảo, trên tàu, thậm chí là tàu container.

Phó chủ tịch Shield AI Armor Harris cho biết “bộ não” của X-BAT là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) Hivemind. Ông cho biết đây là hệ thống được cài trên một chiếc tiêm kích F-16 đã được dùng để thử nghiệm không chiến hồi năm ngoái.

Thiết kế mẫu tiêm kích không người lái X-BAT ẢNH: SHIELD AI

Khi trang bị AI Hivemind, X-BAT có thể thực hiện các nhiệm vụ mà không cần phi công điều khiển, di chuyển mà không cần định vị GPS. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào máy bay được coi là bước phát triển cần thiết để thực hiện những nhiệm vụ vốn không thực sự an toàn cho những phi công lái máy bay truyền thống.

Hồi năm ngoái, cựu Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã ngồi trên chiếc máy bay thử nghiệm X-62A VISTA, về cơ bản là một chiếc F-16 được trang bị các hệ thống AI tự động Hivemend. Ông Kendall đã ngồi trong buồng lái và quan sát AI điều khiển chiếc X-62A tham gia diễn tập không chiến với một máy bay có người lái. Quân đội Mỹ không công bố bên nào chiến thắng trong buổi diễn tập trên.

Một điểm lợi của các máy bay chiến đấu không người lái là không bị bó buộc bởi những thiết kế an toàn cho phi công.

Ông Harris nói thêm X-BAT có thể hoạt động như một “trợ thủ”, bay cùng với phi công tiêm kích để tăng cường năng lực tác chiến. Không quân Mỹ cũng đang đầu tư để trang bị những tiêm kích không người lái bay cùng phi cơ truyền thống.

Những điểm nhấn khác của X-BAT là giá thành rẻ hơn so với tiêm kích truyền thống, trong khi có thể đáp ứng nhiều loại nhiệm vụ. Ngoài ra, phương tiện này còn linh hoạt với khả năng cất cánh thẳng đứng, cho phép nó triển khai từ nhiều dạng địa hình mà không cần đường băng, cùng tầm hoạt động khoảng 3.700 km.

Shield AI cho biết một chiếc tàu đổ bộ có sàn lớn có thể chứa đến 60 chiếc X-BAT, song việc nó không cần đường băng cho phép quân đội có thể đa dạng trong việc bố trí.