Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều con tôm sú cỡ lớn xuất hiện tại khu trưng bày ngành tôm ở Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). Đông đảo người dân và du khách dừng lại trước dãy bể kính để xem tôm dự thi.

Tại khu trưng bày, nhiều con tôm sú cỡ lớn được các doanh nghiệp đưa đến dự thi. Trong số đó, con tôm sú mang mã số 14 gây nhiều chú ý với thân to, vỏ nâu sẫm xen những khoang vàng và đôi râu dài uốn cong trong nước. Con tôm này nặng 380,9 gram, do một doanh nghiệp ở xã Phan Ngọc Hiển đưa đến dự thi.

Con tôm sú nặng 380,9 gram, do một doanh nghiệp ở xã Phan Ngọc Hiển đưa đến dự thi ẢNH: G.B

Cũng tại cuộc thi, các doanh nghiệp ở xã Gành Hào và xã Đất Mới cũng có tôm dự thi. Trong đó, con tôm sú của doanh nghiệp ở xã Gành Hào mang mã số 15, nặng 362,9 gram; con mang mã số 08 của doanh nghiệp ở xã Đất Mới nặng 354,1 gram.

Trước đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau phát động cuộc thi tìm con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026 trong khuôn khổ Festival tôm Cà Mau lần thứ 2. Hộ nuôi, hợp tác xã, thương lái, doanh nghiệp và cá nhân đang sở hữu tôm sú trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia.

Con tôm sú nặng 362,9 gram của một doanh nghiệp ở xã Gành Hào ẢNH: G.B

Ban tổ chức khuyến khích mỗi xã, phường giới thiệu ít nhất một tổ chức hoặc cá nhân đưa tôm đến dự thi. Điểm tiếp nhận đặt tại số 20A Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, nhận tôm đến 10 giờ ngày 25.11. Theo lịch công bố, việc cân, đo tôm dự thi diễn ra cùng ngày tại khu trưng bày ngành tôm ở Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Khách tham quan, ngắm tôm sú "khủng" xuất hiện ở Festival Tôm Cà Mau ẢNH: G.B

Tôm sú là một trong những đối tượng nuôi chủ lực của Cà Mau. Toàn tỉnh này có khoảng 418.000 ha nuôi tôm nước lợ, trong đó khoảng 384.500 ha nuôi theo hình thức quảng canh và quảng canh cải tiến.