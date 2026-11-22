Toàn cảnh 17h ngày 22.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 22.11: Công ty Lâm nghiệp La Ngà báo cáo vụ nổ súng | Cà Mau tìm con tôm sú nặng nhất năm 2026

Công ty Lâm nghiệp La Ngà nói gì về vụ nổ súng?

Liên quan vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai bị bắn ngay trong phòng làm việc, ngày 18.11 vừa qua công ty này đã có báo cáo gửi Tổng công ty mẹ và các cơ quan chức năng TP.Đồng Nai…

Công ty Lâm nghiệp La Ngà nói gì về vụ nổ súng?

Cà Mau tìm con tôm sú nặng nhất năm 2026, hạn cuối sáng 25.11

Ngày 22.11, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết sở này phát động cuộc thi tìm kiếm "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026", dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân đang sở hữu tôm sú trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau tìm con tôm sú nặng nhất năm 2026, hạn cuối sáng 25.11

Sông Nhuệ ngập rác ô nhiễm hàng thập kỷ đứng trước cơ hội hồi sinh nhờ đại dự án 75.000 tỉ đồng

Suốt nhiều thập kỷ, dòng sông Nhuệ từng trong xanh đã biến thành "dòng sông chết" bởi rác thải và nước thải ô nhiễm. Với siêu dự án cải tạo hơn 75.000 tỉ đồng vừa khởi công, người dân Thủ đô đang kỳ vọng vào một diện mạo mới cho dòng sông quê hương.

Sông Nhuệ ngập rác ô nhiễm hàng thập kỷ đứng trước cơ hội hồi sinh nhờ đại dự án 75.000 tỉ đồng

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