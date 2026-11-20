Toàn cảnh 17h ngày 20.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cận cảnh tàu chiến tàng hình của hải quân Ấn Độ cập cảng thăm Đà Nẵng

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình INS Sahyadri cùng 294 sĩ quan, thủy thủ hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 3 ngày.

Cận cảnh tàu chiến tàng hình của hải quân Ấn Độ cập cảng thăm Đà Nẵng

Nắng nóng gay gắt, TP.HCM và Nam bộ đã vào mùa khô chưa?

Thời tiết TP.HCM những ngày qua rất oi bức và nắng nóng gay gắt khiến nhiều người tự hỏi Nam bộ đã vào mùa khô chưa, mưa sẽ còn xuất hiện?

Nắng nóng gay gắt, TP.HCM và Nam bộ đã vào mùa khô chưa?

Đề xuất có thêm một loại hình xổ số mới, biết kết quả ngay

Dự thảo Thông tư điều chỉnh hoạt động xổ số tự chọn số điện toán có bổ sung loại hình xổ số biết kết quả ngay.

Đề xuất có thêm một loại hình xổ số mới, biết kết quả ngay

Người dân Ninh Bình khổ sở vì mùi khí lạ 'khó chịu hơn cả bể phốt' từ nhà máy dệt may

Theo ghi nhận trong đêm 16 và rạng sáng 17.11.2026, ống khói của Công ty TNHH dệt may Việt Bắc liên tục xả khói ra môi trường. Dù đứng cách nhà máy khoảng 500 mét, vẫn có thể ngửi rõ mùi hôi thối, khó chịu, gây cảm giác đau đầu, chóng mặt.

Người dân Ninh Bình khổ sở vì mùi khí lạ 'khó chịu hơn cả bể phốt' từ nhà máy dệt may

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