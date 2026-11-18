Toàn cảnh 17h ngày 18.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Lời xin lỗi của ông Lê Thanh Thản, đưa 2 cách sửa sai | Xôn xao vụ giám đốc nghi bị bắn

Xuyên đêm truy bắt nhóm thanh niên xịt hơi cay tấn công nhiều người trước Festival Club

Ngày 18.11, Công an phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự Châu Văn Tuấn (27 tuổi, ở xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng), nghi phạm sử dụng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người trước Festival Club trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Tam Kỳ).

Xuyên đêm truy bắt nhóm thanh niên xịt hơi cay tấn công nhiều người trước Festival Club

Đào Nhật Tân chạy đua với thời tiết trước tết, tiểu thương hé lộ những loại hoa hút khách

Tết Nguyên đán chưa đến nhưng tại làng đào Nhật Tân (Hà Nội), người trồng đã tất bật tính toán từng công đoạn để hoa nở đúng dịp. Thời tiết nóng lạnh thất thường khiến việc chăm sóc đào thêm nhiều thách thức, trong khi các tiểu thương bắt đầu dự đoán những loại hoa sẽ được ưa chuộng trong mùa tết năm nay.

Đào Nhật Tân chạy đua với thời tiết trước tết, tiểu thương hé lộ những loại hoa hút khách

Triệt phá đường dây ma túy khủng từ Campuchia: Bắt cặp đôi 9X vận chuyển bằng ô tô

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án TN1126p, bắt giữ hai người cùng ngụ TP.HCM vận chuyển hơn 13 kg ma túy bằng ô tô từ biên giới Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Triệt phá đường dây ma túy khủng từ Campuchia: Bắt cặp đôi 9X vận chuyển bằng ô tô

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.