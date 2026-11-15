Toàn cảnh 17h: Phim ‘giang hồ mạng’ vì sao hết thời? | Nhà máy điện rác đầu tiên tại Đồng Nai

Toàn cảnh 17h ngày 15.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Hết thời phim 'giang hồ mạng': Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào?

Từng làm mưa làm gió trên YouTube với hàng chục triệu lượt xem, phim giang hồ mạng một thời trở thành hiện tượng thu hút đông đảo khán giả. Nhưng điều gì tạo nên sức hút của thể loại này và vì sao những bộ phim từng gây sốt nay dần thoái trào?

Hết thời phim ‘giang hồ mạng’: Vì sao từng gây sốt, nay dần thoái trào?

Khởi công nhà máy điện rác đầu tiên tại Đồng Nai tổng vốn hơn 2.600 tỉ đồng

Sáng 15.11.2026, tại xã La Ngà (thành phố Đồng Nai) đã diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy điện tác đầu tiên của thành phố, do công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Đồng Nai (thuộc tập đoàn Amaccao) làm chủ đầu tư.

Khởi công nhà máy điện rác đầu tiên tại Đồng Nai tổng vốn hơn 2.600 tỉ đồng

Chuyên gia bật mí bí quyết dinh dưỡng giúp sinh viên ăn ngon, sống khỏe

Làm thế nào để xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, vừa phù hợp với nhịp sống bận rộn, vừa đảm bảo sức khỏe? Những bí quyết thiết thực đã được chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ với sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng trong chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026".

Chuyên gia bật mí bí quyết dinh dưỡng giúp sinh viên ăn ngon, sống khỏe

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.