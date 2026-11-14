Toàn cảnh 17h: Tấn Bo tiết lộ tình tiết khi đóng cùng "Hiệp đen" | Nước mắt người vợ U.80 trong đêm chạy lũ

Toàn cảnh 17h ngày 13.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Lời hối hận của diễn viên Tấn Bo vì tham gia phim ca nhạc của “Hiệp đen”

Diễn viên Tấn Bo bày tỏ sự hối hận khi tham gia phim ca nhạc Huy Bến xe, đồng thời nhận trách nhiệm trước pháp luật trong vụ án liên quan đến "Hiệp đen" mà Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.

Lời hối hận của diễn viên Tấn Bo vì tham gia phim ca nhạc của "Hiệp đen"

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến đường container dày đặc ở TP.HCM sắp thay đổi diện mạo

Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM) đề xuất đơn giá đất ở cao nhất hơn 87 triệu đồng/m², đồng thời đặt thời hạn bàn giao mặt bằng trước ngày 15.12.2026. Dự án dự kiến thu hồi gần 73.200 m² đất, với mục tiêu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay.

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến đường container dày đặc ở TP.HCM sắp thay đổi diện mạo

Mức bồi thường đất hơn 210 triệu đồng/m² tại TP.HCM khiến nhiều người chú ý

Dự thảo đơn giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên ven kênh Tẻ (TP.HCM) vừa được niêm yết với nhiều mức giá khác nhau theo vị trí. Trong đó, đất ở một số vị trí mặt tiền và hai mặt tiền được đề xuất hơn 210 triệu đồng/m².

Mức bồi thường đất hơn 210 triệu đồng/m² tại TP.HCM khiến nhiều người chú ý

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