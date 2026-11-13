Toàn cảnh 17h: Nghi nổ khí gas, sập 2 căn nhà ở TP.HCM | Cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi

Toàn cảnh 17h ngày 13.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba: Đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã đưa thành công 4 người mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài, hiện đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba: Đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm

Xuất hiện hố sụt lún sâu 3 m phía sau trường học ở vùng cao Đà Nẵng

Phía sau Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) bất ngờ xuất hiện hố sụt lún sâu khoảng 3 m kèm nhiều vết nứt kéo dài sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn trường học và học sinh.

Xuất hiện hố sụt lún sâu 3 m phía sau trường học ở vùng cao Đà Nẵng

Cô giáo biến khoảnh khắc đáng yêu của học trò thành những video triệu view

Cô giáo biến khoảnh khắc đáng yêu của học trò thành những video triệu view

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.