Toàn cảnh 17h: Sạt lở uy hiếp miền núi Đà Nẵng | Phạt người bán quạt chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm

Toàn cảnh 17h ngày 12.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Sạt lở uy hiếp miền núi Đà Nẵng, khẩn cấp di dời 129 người

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều khu dân cư, tuyến đường ở miền núi Đà Nẵng. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán 30 hộ với 129 nhân khẩu.

Sạt lở uy hiếp miền núi Đà Nẵng, khẩn cấp di dời 129 người

Chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm, người phụ nữ bán quạt bị xử phạt

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bán quạt chửi tục với một hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã xác minh, xử phạt người này về 2 hành vi vi phạm.

Chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm, người phụ nữ bán quạt bị xử phạt

Mâu thuẫn sau lần đầu gặp mặt, cô gái 24 tuổi bị bạn quen qua mạng sát hại

Công an TP.HCM vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Mâu thuẫn sau lần đầu gặp mặt, cô gái 24 tuổi bị bạn quen qua mạng sát hại

TP.HCM thu nhận mẫu adn thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2

TP.HCM triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, từ ngày 12 đến 17.11.2026. Hoạt động nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ đối sánh ADN, góp phần tìm kiếm, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

TP.HCM thu nhận mẫu adn thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.