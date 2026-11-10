Toàn cảnh 17h: Miền Trung đối mặt lũ quét | Trâu bò chết hàng loạt ở Nghệ An vì tụ huyết trùng

Toàn cảnh 17h ngày 10.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 10.11: Miền Trung đối mặt lũ quét | Trâu bò chết hàng loạt ở Nghệ An vì tụ huyết trùng

Cảnh báo lũ quét, sạt lở và biển động ở nhiều tỉnh thành miền Trung

Trưa 10.11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, lũ và lũ quét, sạt lở... tại khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở và biển động ở nhiều tỉnh thành miền Trung

Xác định nguyên nhân trâu bò chết hàng loạt ở Nghệ An

Ngày 10.11, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (Nghệ An), cho biết, liên quan đến hiện tượng trâu, bò chết bất thường hàng loạt tại xã miền núi Hữu Kiệm, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida. Đây là vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng ở gia súc.

Xác định nguyên nhân trâu bò chết hàng loạt ở Nghệ An

Ăn nhiều rau vẫn táo bón: Có thể bạn đang mắc điều này trong chế độ ăn

Mỗi ngày nạp cả đĩa rau luộc lớn nhưng vẫn phải "vật lộn" mỗi lần vào nhà vệ sinh? Rất nhiều người tin rằng chỉ cần ăn thật nhiều rau là đường ruột sẽ tự động trơn tru. Thế nhưng, thói quen cắt sạch chất béo lại vô tình làm hệ tiêu hóa bị "khô dầu", khiến chất thải bị kẹt lại vô cùng khó chịu.