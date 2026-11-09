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    Toàn cảnh 17h: Lý do Hiệp đen xin bỏ phố về quê | Cựu hoa hậu bị bắt, nghi ăn chặn tiền từ thiện

    Toàn cảnh 17h: Lý do Hiệp đen xin bỏ phố về quê | Cựu hoa hậu bị bắt, nghi ăn chặn tiền từ thiện

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 9.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 9.11: Lý do Hiệp đen xin bỏ phố về quê | Cựu hoa hậu bị bắt, nghi ăn chặn tiền từ thiện

    Bi hài “giang hồ mạng”: Hiệp đen và đồng phạm cùng xin bỏ phố về quê

    Xưng hùng xưng bá, vàng đeo trĩu cổ và liên tục tung những đoạn clip thị uy bạo lực trên mạng, nhưng khi rơi vào lưới pháp luật, nhóm "giang hồ mạng" do Hiệp đen cầm đầu bỗng chốc rũ bỏ vẻ ngoài ngông cuồng. Đối mặt với lực lượng chức năng, nhóm người này không chỉ đồng loạt lộ diện trang sức giả mà còn dùng chung một điệp khúc ăn năn, bày tỏ nguyện vọng 'bỏ phố về quê' làm người lương thiện.

    Bi hài 'giang hồ mạng': Hiệp đen và đồng phạm cùng xin bỏ phố về quê

    Khởi công cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.555 tỉ đồng

    Sáng 9.11, gói thầu đầu tiên dự án cải tạo rạch Văn Thánh đã chính thức khởi công. Không chỉ xóa sổ dòng kênh đen suốt 20 năm, dự án còn xây dựng tuyến đường song hành kết nối trực tiếp trục Điện Biên Phủ, giúp giảm ùn tắc hiệu quả.

    Khởi công gói thầu đầu tiên dự án rạch Văn Thánh: Lộ diện những hạng mục chính

    Toàn cảnh vụ cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

    Theo Bangkok Post, cuộc điều tra liên quan đến Panadda Wongphudee (50 tuổi) và hoạt động của Goodness Foundation - quỹ từ thiện do bà làm chủ tịch, được tiến hành sau khi một nhóm nhà tài trợ và người dân gửi đơn khiếu nại đến cơ quan điều tra, nghi ngờ khoản đóng góp của họ không được sử dụng cho mục đích từ thiện như đã công bố.

    Toàn cảnh vụ cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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