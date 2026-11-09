Toàn cảnh 17h: Lý do Hiệp đen xin bỏ phố về quê | Cựu hoa hậu bị bắt, nghi ăn chặn tiền từ thiện

Toàn cảnh 17h ngày 9.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.11: Lý do Hiệp đen xin bỏ phố về quê | Cựu hoa hậu bị bắt, nghi ăn chặn tiền từ thiện

Bi hài “giang hồ mạng”: Hiệp đen và đồng phạm cùng xin bỏ phố về quê

Xưng hùng xưng bá, vàng đeo trĩu cổ và liên tục tung những đoạn clip thị uy bạo lực trên mạng, nhưng khi rơi vào lưới pháp luật, nhóm "giang hồ mạng" do Hiệp đen cầm đầu bỗng chốc rũ bỏ vẻ ngoài ngông cuồng. Đối mặt với lực lượng chức năng, nhóm người này không chỉ đồng loạt lộ diện trang sức giả mà còn dùng chung một điệp khúc ăn năn, bày tỏ nguyện vọng 'bỏ phố về quê' làm người lương thiện.

Bi hài 'giang hồ mạng': Hiệp đen và đồng phạm cùng xin bỏ phố về quê

Khởi công cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.555 tỉ đồng

Sáng 9.11, gói thầu đầu tiên dự án cải tạo rạch Văn Thánh đã chính thức khởi công. Không chỉ xóa sổ dòng kênh đen suốt 20 năm, dự án còn xây dựng tuyến đường song hành kết nối trực tiếp trục Điện Biên Phủ, giúp giảm ùn tắc hiệu quả.

Khởi công gói thầu đầu tiên dự án rạch Văn Thánh: Lộ diện những hạng mục chính

Toàn cảnh vụ cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

Theo Bangkok Post, cuộc điều tra liên quan đến Panadda Wongphudee (50 tuổi) và hoạt động của Goodness Foundation - quỹ từ thiện do bà làm chủ tịch, được tiến hành sau khi một nhóm nhà tài trợ và người dân gửi đơn khiếu nại đến cơ quan điều tra, nghi ngờ khoản đóng góp của họ không được sử dụng cho mục đích từ thiện như đã công bố.

Toàn cảnh vụ cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

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