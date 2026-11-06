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    Toàn cảnh 17h: Hơn 170.000 ca sốt xuất huyết trong 10 tháng | Cảnh báo mưa giông ở Nam bộ

    Toàn cảnh 17h: Hơn 170.000 ca sốt xuất huyết trong 10 tháng | Cảnh báo mưa giông ở Nam bộ

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 6.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Xác minh clip người phụ nữ lớn tuổi bị sàm sỡ ở Hà Nội

    Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc trang phục xe ôm có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai.

    Xác minh clip người phụ nữ lớn tuổi bị sàm sỡ ở Hà Nội

    Dự báo Nam bộ mưa giông nhiều nơi, đón đợt triều cường mới

    Nhiễu động gió đông duy trì gây đợt mưa giông cho Nam bộ và TP.HCM trong những ngày cuối tuần. Thời điểm này cũng là lúc bắt đầu đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

    Dự báo Nam bộ mưa giông nhiều nơi, đón đợt triều cường mới

    Tổng thống Trump có động thái bất ngờ hậu bầu cử giữa kỳ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một quyết định đáng chú ý về Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng. Bên cạnh đó, ông tiếp tục chỉ trích việc ứng viên trùng tên trong cuộc đua Thượng viện bang Alaska đến nay chưa ngã ngũ.

    Tổng thống Trump có động thái bất ngờ hậu bầu cử giữa kỳ

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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