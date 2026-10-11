Ông Donald Trump chặn đường tài năng công nghệ đến Mỹ

Động thái này nhắm vào Chứng nhận Lao động Lâu dài (PERM), được dùng bởi các công ty công nghệ lớn và các công ty gia công phần mềm.

Chương trình PERM có hiệu lực từ năm 2005, nhằm rút ngắn thời gian xử lý kéo dài của chương trình "Chứng nhận việc làm cho người nước ngoài" trước đây. PERM cho phép các công ty bảo lãnh cho lao động nước ngoài xin thường trú. Quá trình này được khởi xướng bởi các nhà tuyển dụng.

Nhân tài công nghệ bị ảnh hưởng gì?

Reuters bình luận rằng "Chương trình cấp thẻ xanh cho nhân viên công nghệ đang bị ông Trump tấn công". PERM là cầu nối quan trọng giữa tình trạng làm việc tạm thời và thẻ xanh cho nhiều lao động lành nghề nước ngoài. Nhiều công ty CNTT tuyển dụng hàng trăm nghìn lao động, bắt đầu với thị thực lao động tạm thời như H-1B, sau đó tìm kiếm quyền cư trú vĩnh viễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

Nếu không được bảo lãnh theo chương trình PERM, tài năng công nghệ nước ngoài có thể mất đi cơ hội quan trọng để có được thường trú nhân. Đối với các công ty, rào cản này khiến việc tuyển dụng nhân tài nước nước trở nên khó hơn. Nhiều người lao động ngoại quốc xem đây là động lực quan trọng để nhận việc.

Mỹ cho biết họ đang đình chỉ chương trình PERM với Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies... Các công ty khác như Meta, Amazon, Google chưa bị ảnh hưởng.

Theo dữ liệu từ PERM Tracker, Ấn Độ là quốc gia đứng đầu danh sách có người nộp đơn theo chương trình này, tiếp đến là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico và Canada.

Vì sao Mỹ siết chặt quy định nhập cư?

Reuters cho biết động thái này là một phần trong chiến dịch siết chặt cấp thị thực cho lao động nước ngoài. Chính quyền của ông Donald Trump cho rằng nhóm này đã gây thiệt hại về việc làm cho người Mỹ. Phó tổng thống JD Vance nói các công ty đang sử dụng PERM để thay thế nhân viên Mỹ bằng lao động nước ngoài và hạ thấp tiền lương của họ.

Reuters dẫn lời ông Vance: "Đây là thông điệp chúng tôi gửi đến Microsoft: Các bạn là một công ty tuyệt vời của Mỹ, nhưng các bạn phải tuyển dụng những người lao động Mỹ xuất sắc".

Trước đó, Tổng thống Trump đã quy định về khoản phí 100.000 USD một lần với các hồ sơ xin thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Visa H-1B là visa lao động tạm thời cho phép lao động ngoại quốc có tay nghề cao làm việc tại Mỹ, thường tối đa sáu năm. Trong khi đó, PERM là quy trình chứng nhận lao động vĩnh viễn. Việc tạm dừng cấp visa dường như không ảnh hưởng trực tiếp đến những người hiện giữ visa H-1B.

Một số chuyên gia cho rằng, mặc dù biện pháp này chỉ nhắm vào các công ty cụ thể, chính sách trên vẫn có nguy cơ làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.

"Quan niệm cho rằng có thể bảo vệ người lao động Mỹ bằng cách ngăn chặn lao động nước ngoài có tay nghề cao vào nước ta là sai lầm. Nếu bạn nghĩ rằng nhân tài quốc tế cạnh tranh với người Mỹ ngay trong biên giới nước ta, chắc chắn họ cũng sẽ cạnh tranh với người Mỹ khi làm việc ở nước ngoài", Chad Sparber, Giám đốc Viện Lampert về Các vấn đề Công dân và Toàn cầu tại Đại học Colgate, nói với Reuters.