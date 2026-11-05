Toàn cảnh 17h: Cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên trường học | Giá xăng dầu giảm mạnh

Toàn cảnh 17h ngày 5.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Những khoản tiền nào tăng khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh từ ngày 1.1.2027?

Từ ngày 1.1.2027, mức lương tối thiểu vùng mới chính thức được áp dụng. Ngoài tiền tiền lương của người lao động, chính sách này còn tác động đến một số khoản trợ cấp và chế độ bảo hiểm được tính dựa trên mức lương tối thiểu.

Những khoản tiền nào tăng khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh từ ngày 1.1.2027?

Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ ngày 5.11

Bộ Công thương thông tin về quyết định điều hành giá xăng dầu mới nhất, yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng trên thị trường ngay từ 15 giờ ngày 5.11.

Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ ngày 5.11

Xe bánh mì 0 đồng giữa TP.HCM: ‘Cuộc sống của tụi tui rất là đỡ’

Giữa trung tâm TP.HCM, những chiếc xe bánh mì 0 đồng của anh Nguyễn Minh Luân trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động.

Xe bánh mì 0 đồng giữa TP.HCM: ‘Cuộc sống của tụi tui rất là đỡ’

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.