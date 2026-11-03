Toàn cảnh 17h ngày 3.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Lời hứa của ông Đinh Văn Nơi với anh bán vé số | Vây bắt phạm nhân trốn trại A2 cuối cùng

Vây ráp núi Cây Cày truy bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân trốn trại A2 cuối cùng

Sau khi bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3.11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), truy tìm Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Vây ráp núi Cây Cày truy bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân trốn trại A2 cuối cùng

Lời hứa đặc biệt từ Bí thư Phú Quốc với người bán vé số nhận nền tái định cư APEC

7 giờ sáng 1.11, nắng đầu ngày rọi xuống Khu tái định cư An Thới, nằm sát đường ĐT.975 và tuyến đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên của Phú Quốc. Ở một góc đường, anh Doãn Ngọc Cao ngồi lặng lẽ trên chiếc xe ba bánh, phía sau cắm những kẹp vé số.

Lời hứa đặc biệt từ Bí thư Phú Quốc với người bán vé số nhận nền tái định cư APEC

Hiện trường 2 tàu cá bốc cháy dữ dội ở âu thuyền Thọ Quang

Sáng 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, thuộc âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Hiện trường 2 tàu cá bốc cháy dữ dội ở âu thuyền Thọ Quang

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