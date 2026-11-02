Toàn cảnh 17h: Giải mã vệt sáng trên bầu trời miền Bắc | Hạn mặn tại ĐBSCL có thể cao hơn 2015-2016

Toàn cảnh 17h ngày 2.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Điều tra vụ 2 công nhân tử vong tại hầm chứa ở cửa hàng xăng dầu cũ

Trong quá trình tháo lắp thiết bị hút hơi trong bể chứa nhiên liệu tại một cửa hàng xăng dầu cũ ở Huế, 2 công nhân không may ngạt khí, tử vong.

Điều tra vụ 2 công nhân tử vong tại hầm chứa ở cửa hàng xăng dầu cũ

Giải mã vệt sáng màu xanh lá cây xuất hiện trên bầu trời miền Bắc tối 1.11

Vệt sáng xuất hiện bất ngờ trên bầu trời Việt Nam tối 1.11 đang được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Chuyên gia lý giải hiện tượng này.

Giải mã vệt sáng màu xanh lá cây xuất hiện trên bầu trời miền Bắc tối 1.11

Bộ Y tế bỏ quy định người nước ngoài đăng ký chờ ghép tại Việt Nam

Theo các đề xuất mới nhất, bỏ quy định về người nước ngoài đăng ký chờ ghép tại Việt Nam; đồng thời thêm các yêu cầu về huyết thống nếu nhận tạng hiến từ người Việt Nam.

Bộ Y tế bỏ quy định người nước ngoài đăng ký chờ ghép tại Việt Nam

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.