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    Toàn cảnh 17h: TP.HCM tổ chức lại giao thông 4 vòng xoay | Sân bay Long Thành khai thác từ 24.12?

    Toàn cảnh 17h: TP.HCM tổ chức lại giao thông 4 vòng xoay | Sân bay Long Thành khai thác từ 24.12?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 31.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Công an thông tin vụ nam thanh niên nằm giữa đại lộ trong mưa ở Cần Thơ

    Trong mưa, một nam thanh niên nằm giữa đại lộ ở thành phố Cần Thơ. Sự việc gây chú ý và cản trở nhiều phương tiện tham gia giao thông.

    Công an thông tin vụ nam thanh niên nằm giữa đại lộ trong mưa ở Cần Thơ

    TP.HCM tổ chức lại giao thông ở 4 vòng xoay khu vực Bình Dương cũ

    Ngày 31.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang đôn đốc tổ chức lại giao thông tại khu vực 4 vòng xoay, trên các tuyến đường ĐT.746, Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT.741 và đường Nguyễn Văn Linh ở khu vực Bình Dương cũ.

    TP.HCM tổ chức lại giao thông ở 4 vòng xoay khu vực Bình Dương cũ

    Tìm thấy nồi dã chiến của liệt sĩ có khắc tên dưới lớp đất sâu gần suối Nhung

    Sau hơn 1 tháng tìm kiếm tại gần khu vực suối Nhung thuộc xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, Đội K76 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có di vật khắc tên.

    Tìm thấy nồi dã chiến của liệt sĩ có khắc tên dưới lớp đất sâu gần suối Nhung

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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