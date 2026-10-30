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    Toàn cảnh 17h: Thêm ca tử vong do viêm não mô cầu | Yêu cầu di dời, xử lý tổng thể khu vực núi Một

    Toàn cảnh 17h: Thêm ca tử vong do viêm não mô cầu | Yêu cầu di dời, xử lý tổng thể khu vực núi Một

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 30.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Thêm ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau, nâng tổng số lên 3

    Một phụ nữ ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau tử vong vì viêm não mô cầu. Ngành y tế đã cấp thuốc dự phòng cho người tiếp xúc gần, khử khuẩn nhà bệnh nhân.

    Thêm ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau, nâng tổng số lên 3

    Chủ tịch Gia Lai yêu cầu di dời dân, xử lý tổng thể khu vực núi Một

    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu phường Quy Nhơn khẩn trương di dời dân ở khu vực núi Một có nguy cơ sạt lở, đề xuất phương án quy hoạch, xử lý tổng thể khu vực này, gắn với định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất.

    Chủ tịch Gia Lai yêu cầu di dời dân, xử lý tổng thể khu vực núi Một

    Hơn 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan được hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng

    Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả tiền đợt 11 hơn 1.545 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 5% trên số tiền được thi hành án cho các bị hại liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan.

    Hơn 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan được hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng

    Miền Trung đón đợt mưa mới 4 ngày

    Theo dự báo, từ ngày 3 - 6.11, các tỉnh thành từ Thanh Hóa - Huế và phía bắc duyên hải Nam Trung bộ sẽ đón đợt mưa giông, có nơi mưa to.

    Miền Trung đón đợt mưa mới 4 ngày

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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