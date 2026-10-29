Toàn cảnh 17h: Cựu chiến binh 5 lần đi tìm hài cốt đồng đội | Cảnh báo tai nạn liên quan người đi bộ

Toàn cảnh 17h ngày 29.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Quy hoạch tổng thể và 47 quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM

Sáng 29.10, HĐND TP.HCM khai mạc Kỳ họp thứ 6, xem xét 47 quyết sách chiến lược. Tâm điểm là Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm và các giải pháp gỡ khó về thể chế, hạ tầng. Những nghị quyết này sẽ khơi thông nguồn lực, tạo bệ phóng đưa Thành phố phát triển đột phá.

Quy hoạch tổng thể và 47 quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM

2 vụ tai nạn chết người liên quan người đi bộ, CSGT TP.HCM cảnh báo

Sau 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi của người đi bộ khiến 2 người tử vong, CSGT TP.HCM cảnh báo nguy cơ từ việc băng qua đường sai quy định.

2 vụ tai nạn chết người liên quan người đi bộ, CSGT TP.HCM cảnh báo

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chờ giải thể được giảm 70% tiền phạt vi phạm về thuế

Bộ Tài chính đề xuất các mức giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo các mức 30%, 50% và cao nhất là 70% đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chờ giải thể được giảm 70% tiền phạt vi phạm về thuế

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