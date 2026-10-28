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    Toàn cảnh 17h: Tuyến đường quanh sân bay TSN đổi cách lưu thông | Nguy cơ ngập nặng ở TP.HCM

    Toàn cảnh 17h: Tuyến đường quanh sân bay TSN đổi cách lưu thông | Nguy cơ ngập nặng ở TP.HCM

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 28.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Điều tra vụ đánh nhau giữa đường khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

    Vụ đánh nhau xảy ra trên đường Võ Thị Sáu, xã Phù Mỹ (Gia Lai) vào đêm 27.10 khiến một người tử vong, hai người khác bị thương. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Điều tra vụ đánh nhau giữa đường khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

    Từ ngày 30.10, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi cách lưu thông

    Từ ngày 30.10, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất như đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Phổ Quang, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả... điều chỉnh tổ chức giao thông.

    Từ ngày 30.10, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi cách lưu thông

    Triều cường đạt đỉnh mưa lớn trở lại, nguy cơ ngập nặng nhiều nơi

    Chiều 28.10, triều cường trên sông Sài Gòn có thể đạt đỉnh, vượt báo động 3 đến 23cm. Trong khi đó, đợt mưa lớn quay trở lại khiến nhiều nơi có nguy cơ ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường cao.

    Triều cường đạt đỉnh mưa lớn trở lại, nguy cơ ngập nặng nhiều nơi

    Chính quyền số TP.HCM: Từ vé xe buýt trên VNeID đến hỗ trợ khai tử tại nhà

    Chuyển đổi số tại TP.HCM đang mang lại lợi ích thiết thực. Giờ đây, người dân có thể mua vé xe buýt, metro qua VNeID; cấp giấy chứng sinh không dùng bản giấy; và được hỗ trợ khai tử tận nhà.

    Chính quyền số TP.HCM: Từ vé xe buýt trên VNeID đến hỗ trợ khai tử tại nhà

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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