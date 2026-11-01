Toàn cảnh 17h: Bị đe dọa vì vá xe miễn phí | Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm

Toàn cảnh 17h ngày 1.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xôn xao clip tài xế công nghệ bị đe dọa vì vá xe miễn phí

Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đã xác định người liên quan trong vụ tài xế Grab bị chửi bới, đe dọa khi vá xe miễn phí cho người đi đường gần Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Xôn xao clip tài xế công nghệ bị đe dọa vì vá xe miễn phí

Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan được mang ra đấu giá nhưng không thành, bị hại có quyền lựa chọn nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án?

Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm nửa tháng, nắng nóng gia tăng

Siêu El Nino khiến mùa mưa ở TP.HCM và Nam bộ kết thúc khoảng giữa tháng 11, sớm hơn bình thường nửa tháng.

Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm nửa tháng, nắng nóng gia tăng

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.