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    Toàn cảnh 17h: Bị đe dọa vì vá xe miễn phí | Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm

    Toàn cảnh 17h: Bị đe dọa vì vá xe miễn phí | Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 1.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Xôn xao clip tài xế công nghệ bị đe dọa vì vá xe miễn phí

    Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đã xác định người liên quan trong vụ tài xế Grab bị chửi bới, đe dọa khi vá xe miễn phí cho người đi đường gần Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

    Xôn xao clip tài xế công nghệ bị đe dọa vì vá xe miễn phí

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    Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm nửa tháng, nắng nóng gia tăng

    Siêu El Nino khiến mùa mưa ở TP.HCM và Nam bộ kết thúc khoảng giữa tháng 11, sớm hơn bình thường nửa tháng.

    Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm nửa tháng, nắng nóng gia tăng

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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