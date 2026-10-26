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    Bán vàng cưới ‘nuôi’ lớp học 0 đồng: ‘Có em ước được một lần mặc áo tốt nghiệp’

    Bán vàng cưới ‘nuôi’ lớp học 0 đồng: ‘Có em ước được một lần mặc áo tốt nghiệp’

    Quế Trân - Trúc Trần

    Từ quyết định bán số vàng cưới của hai vợ chồng đến những bữa cơm chắt chiu từng ngày, anh Huỳnh Quang Khải cùng gia đình đã vun đắp lớp học tình thương Ngọc Việt tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Ở đó, những đứa trẻ từng dang dở việc học có thêm cơ hội biết chữ, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ.

    Có những ngôi trường được xây dựng từ những khoản đầu tư lớn. Nhưng với lớp học tình thương Ngọc Việt (tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), hành trình dựng xây lại bắt đầu từ sự chắt chiu và một quyết định không dễ dàng của vợ chồng người sáng lập. Là một hướng dẫn viên du lịch, anh Huỳnh Quang Khải đã dành tâm sức để mở lớp học dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, từng dang dở việc học.

    Bán vàng cưới ‘nuôi’ lớp học 0 đồng: ‘Có em ước được một lần mặc áo tốt nghiệp’

    Năm 2018, khi xây dựng địa điểm học hiện tại, số tiền vận động được không đủ trang trải chi phí. Anh cùng vợ quyết định bán số vàng cưới để tiếp tục hoàn thiện lớp học.

    Bán vàng cưới ‘nuôi’ lớp học 0 đồng: ‘Có em ước được một lần mặc áo tốt nghiệp’ - Ảnh 1.

    Anh Huỳnh Quang Khải sửa bài cho các em học sinh

    ẢNH: TRÚC TRẦN - QUẾ TRÂN

    Từ lớp học đầu tiên đến không gian học tập được mở rộng, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Thế nhưng, xây được lớp học mới chỉ là một phần của câu chuyện. Làm sao để các em có thể học tập lâu dài trong điều kiện tốt hơn vẫn là bài toán mà người đứng lớp đang tìm cách giải quyết.

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