Tại quán cà phê BoNé Petkery ở phường Bình Thới, TP.HCM, những chú mèo từng bị bỏ rơi, bệnh tật hay mang dị tật được chăm sóc mỗi ngày. Thế nhưng, nơi đây không phải là một trạm cứu hộ động vật, mà là một mô hình cà phê được anh Hồ Viết Bảo Kim (tên thường gọi là Bo Kim) xây dựng song song với hành trình cứu hộ đã kéo dài hơn 10 năm của mình.

Cà phê mèo 'không giống ai' ở TP.HCM: Những hành trình hồi sinh kỳ diệu

Dù tự nhận không phải là trạm cứu hộ chuyên nghiệp, nhưng quán lại là nơi tiếp nhận, cưu mang nhiều trường hợp thú cưng gặp nạn. Chính không gian trải nghiệm chân thật và sự thay đổi từng ngày của các con vật đã tạo nên sự khác biệt, giữ chân những người trẻ yêu động vật.