TP.HCM phòng bệnh não mô cầu trong trường học: Kiểm soát nguy cơ lây lan

Theo Phòng Học sinh-sinh viên Sở GD-ĐT TP.HCM, ngành y tế TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giám sát, điều tra dịch tễ và kiểm soát nguy cơ lây lan tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước có liên quan bệnh não mô cầu nhóm B.

Phụ huynh học sinh cần bình tĩnh, chủ động theo dõi sức khỏe con em, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ. Đồng thời, thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan y tế, không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh.

Không phải tất cả học sinh trong trường đều cần dùng kháng sinh dự phòng

Theo thông tin được Sở Y tế TP.HCM công bố, có 4 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, được xác định mắc bệnh não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong, 3 em đang điều trị.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần, cấp phát kháng sinh dự phòng theo chỉ định và giám sát sức khỏe học sinh.

Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp đánh giá nguy cơ, bảo đảm an toàn trường học sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu. Ngành y tế lưu ý theo dõi người tiếp xúc gần, phát hiện sớm triệu chứng nghi ngờ.

Sáng 16.10, Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp khẩn với chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM để đánh giá tình hình, rà soát các biện pháp đã triển khai, thống nhất phương án phối hợp.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp trạm y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại Trường THCS Hai Bà Trưng ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Ngành y tế lưu ý không phải tất cả học sinh trong trường đều cần dùng kháng sinh dự phòng. Phụ huynh không tự ý mua thuốc cho trẻ. Người đã dùng thuốc dự phòng vẫn phải theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp Sở GD-ĐT đánh giá nguy cơ thực tế, điều kiện dạy học và khả năng bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Việc tạm ngừng hoạt động một lớp hoặc toàn trường không phải biện pháp bắt buộc, áp dụng thường quy khi có ca bệnh. Nếu cần điều chỉnh, việc này phải dựa trên đánh giá dịch tễ và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường được hướng dẫn học sinh duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, bảo đảm phòng học thông thoáng; theo dõi học sinh vắng mặt và báo cơ quan y tế khi phát hiện triệu chứng bất thường.

Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp ngành giáo dục, địa phương và nhà trường theo dõi sát học sinh tiếp xúc gần, kịp thời hướng dẫn thăm khám, xử trí trường hợp nghi ngờ.

Ngành y tế cũng lưu ý ho, sổ mũi, đau họng không đồng nghĩa mắc bệnh não mô cầu; phụ huynh cần bình tĩnh, theo dõi thông tin chính thức của các cơ quan chức năng.

Trường THCS Hai Bà Trưng dừng bán trú từ ngày 16.10

Về tình hình bệnh do não mô cầu và các biện pháp chủ động phòng ngừa tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), ông Võ Minh Tý, Hiệu trưởng nhà trường, đã có báo cáo từ ngày 15.10, HCDC đã phối hợp cùng Trạm Y tế xã Hiệp Phước trực tiếp đến trường để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và lập danh sách theo dõi các trường hợp tiếp xúc, cấp phát thuốc kháng sinh dự phòng cho toàn thể học sinh, giáo viên, nhân viên uống thuốc theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn cho các lớp học.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, nhà trường cũng đã gửi thông báo kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình thông qua các biện pháp sau:

Đối với các lớp có học sinh từng tiếp xúc với bệnh nhân (từ ngày 1 đến ngày 13.10) phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe của con. Nếu phát hiện trẻ có một trong các biểu hiện nghi ngờ như sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn ói, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và chẩn đoán kịp thời. Đồng thời, báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường phối hợp cùng cơ quan y tế theo dõi.

Chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà: Nhắc nhở trẻ súc miệng/họng thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng, giữ phòng ngủ thông thoáng và ăn uống đủ chất nâng cao đề kháng. Phụ huynh có thể chủ động liên hệ các cơ sở tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa não mô cầu cho trẻ.

Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) được hướng dẫn vệ sinh môi trường ngay sau khi phát hiện ca học sinh nhiễm não mô cầu ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Đồng thời, để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan và bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trong thời gian theo dõi tình hình dịch bệnh, nhà trường thông báo tạm dừng tổ chức bán trú kể từ ngày 16.10 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón, chăm sóc học sinh và tiếp tục phối hợp với nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng thông tin: "Tất cả các biện pháp kiểm soát nguồn lây đã được triển khai kịp thời, đúng quy trình chuyên môn. Kính mong phụ huynh học sinh bình tĩnh, an tâm phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các con".



