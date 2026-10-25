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    Tỉa hoa, cưa cành cây hoa sữa gây mùi hương khó chịu ở TP.HCM

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về mùi hương cây hoa sữa gây cảm giác mệt mỏi, nhức đầu, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi người dân, xã Ngãi Giao (TP.HCM) đã cho tỉa hoa, cưa cành.

    Ngày 25.10, ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao, cho biết liên quan đến bài viết Vì sao người dân Ngãi Giao, TP.HCM muốn phá bỏ những cây hoa sữa hơn 20 năm? mà Báo Thanh Niên phản ánh, địa phương đã cho tỉa hoa, cưa cành cây hoa sữa.

    Tỉa hoa, cưa cành cây hoa sữa gây mùi hương khó chịu ở TP.HCM- Ảnh 1.

    Hàng cây hoa sữa đã được tỉa hoa, cưa cành

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    "Trong kế hoạch chỉnh trang đô thị thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành cưa hạ các cây hoa sữa này để thay thế bằng loại cây xanh khác phù hợp hơn", ông Tân nói thêm.

    Như Thanh Niên phản ánh, vào mùa hoa nở, những cây hoa sữa tại khu vực Trung tâm thương mại Ngãi Giao, khiến nhiều người dân sống xung quanh cảm thấy khó chịu, nôn ói.

    Những hộ dân sinh sống gần khu vực này cho biết mùi hương đậm đặc khiến việc mở cửa nhà để đón gió, tận hưởng không khí tự nhiên cũng trở nên bất tiện.

    Một số người lo ngại mùi hoa đậm đặc có thể gây cảm giác mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và giấc ngủ.

    Theo người dân xã Ngãi Giao, những cây hoa sữa tại trung tâm thương mại có tuổi đời khoảng hơn 20 năm, do một doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư dự án này trồng.

    Qua nhiều năm sinh trưởng, cây phát triển lớn, đến mùa ra hoa, mùi hương phát tán rộng, gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Do không chịu được mùi hương hoa sữa nồng nặc, một số người dân từng tìm cách chặt bỏ hoặc làm cho cây chết. Đến nay, khu vực chỉ còn khoảng 10 cây.

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