Xã Ngãi Giao trước thời cơ để trở thành cực tăng trưởng phía đông TP.HCM

Đô thị hóa mạnh mẽ

Nhiều năm qua, xã Ngãi Giao được biết đến là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của khu vực huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Với vị trí cửa ngõ kết nối các khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics, địa phương này đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế.

Cơ sở hạ tầng xã Ngãi Giao phát triển mạnh mẽ ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, sau gần 1 năm thực hiện sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã Ngãi Giao từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng tạo điều kiện rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo nền tảng cho địa phương phát triển đồng bộ, bền vững trong giai đoạn tới.

Hiện Ngãi Giao có diện tích tự nhiên hơn 69 km², dân số trên 50.300 người. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 55,6%, lao động phi nông nghiệp chiếm 71,8%, trong khi tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đã đạt tới 83% cơ cấu kinh tế.

Những con số này cho thấy Ngãi Giao đã mang đầy đủ đặc trưng của một khu vực đô thị đang phát triển mạnh, vượt xa mô hình quản lý truyền thống của một đơn vị hành chính nông thôn.

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND xã Ngãi Giao, quá trình phát triển những năm gần đây đã làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế - xã hội của Ngãi Giao.

"Khối lượng công việc quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, dân cư và trật tự đô thị ngày càng lớn. Trong điều kiện hiện nay, mô hình chính quyền xã không còn phù hợp với yêu cầu quản trị của một địa bàn đang đô thị hóa nhanh. Việc thành lập phường là yêu cầu khách quan và cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước", ông Tú cho biết.

Phù hợp định hướng phát triển TP.HCM mở rộng

Ngãi Giao sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm ở vị trí trung tâm kết nối giữa các khu vực phát triển của vùng Đông Nam bộ. Đây là địa bàn có quỹ đất còn tương đối lớn, hệ thống giao thông đang từng bước hoàn thiện và khả năng mở rộng không gian đô thị rất thuận lợi.

Vòng xoay Đức Mỹ, có quốc lộ 56 đi ngang ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao, khẳng định việc nâng cấp Ngãi Giao lên phường hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị TP.HCM sau mở rộng.

"Ngãi Giao được xác định là một trong những đô thị vệ tinh có vai trò hỗ trợ quan trọng cho trung tâm TP.HCM. Theo quy hoạch tổng thể, trên địa bàn xã có Khu công nghiệp Nam Ngãi Giao với diện tích 780 ha và Khu dịch vụ thương mại quy mô 800 ha.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đi qua với nút giao tại quốc lộ 56 sẽ tạo động lực đột phá, kết nối trực tiếp Ngãi Giao với sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp lớn và khu du lịch ven biển Hồ Tràm.

Đây sẽ là khu vực có khả năng thu hút mạnh mẽ dân cư, doanh nghiệp và các dự án đầu tư lớn, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới ở phía đông thành phố", ông Tân nhận định.

Cũng theo ông Tân, một trong những yếu tố quan trọng chứng minh sự cần thiết thành lập phường là nền tảng kinh tế vững chắc của địa phương.

Hoạt động thương mại - dịch vụ đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo. Hệ thống chợ, cửa hàng, trung tâm kinh doanh và các loại hình dịch vụ phục vụ dân sinh phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Sản xuất nông nghiệp cũng đang chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị trên đơn vị diện tích thay vì phát triển theo chiều rộng như trước.

Các chuyên gia nhận định, khi trở thành phường, Ngãi Giao sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng, thương mại, dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Đây sẽ là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững.

Hạ tầng từng bước hoàn thiện theo chuẩn đô thị

Không chỉ phát triển về kinh tế, Ngãi Giao còn có nhiều điều kiện thuận lợi về hạ tầng để trở thành một đơn vị hành chính đô thị. Những năm qua, hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư đồng bộ, nhiều tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa các khu dân cư và khu vực sản xuất kinh doanh.

Khu trung tâm hành chính xã Ngãi Giao ẢNH: NGUYỄN LON

Hệ thống trường học được quy hoạch tương đối hoàn chỉnh, cơ sở vật chất từng bước đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế được đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Các thiết chế văn hóa, thể thao như nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao được xây dựng và nâng cấp thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân…

Ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao cho hay việc thành lập phường không đơn thuần là thay đổi tên gọi hành chính mà còn tạo ra sự thay đổi về chất trong quá trình phát triển địa phương.

Khi chuyển sang mô hình phường, công tác quy hoạch và quản lý đô thị sẽ được thực hiện đồng bộ hơn. Các nguồn lực đầu tư công và đầu tư xã hội hóa có điều kiện tập trung vào các dự án hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, môi trường đầu tư minh bạch và hiện đại hơn sẽ giúp địa phương gia tăng sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp.

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, bất động sản đô thị và dịch vụ phục vụ dân sinh được dự báo sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Cùng với đó là sự gia tăng cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là trong các ngành nghề phi nông nghiệp.

Theo ông Tân, mục tiêu sau khi thành lập phường là xây dựng Ngãi Giao trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, môi trường sống xanh, sạch, an toàn và là trung tâm thương mại - dịch vụ quan trọng của khu vực phía đông TP.HCM.

Việc thành lập phường Ngãi Giao không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh đô thị hóa nhanh mà còn phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM mở rộng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Ngãi Giao chuyển mình từ một trung tâm hành chính truyền thống trở thành hạt nhân phát triển đô thị phía đông thành phố, góp phần hình thành những cực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP.HCM trong giai đoạn mới.