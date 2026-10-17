Vì sao người dân Ngãi Giao, TP.HCM muốn phá bỏ những cây hoa sữa hơn 20 năm?

Mùi hoa sữa nồng nặc, ảnh hưởng sinh hoạt

Theo phản ánh của người dân tại xã Ngãi Giao (TP.HCM), vào thời điểm hoa sữa nở rộ, mùi hương từ những cây hoa trong khu vực Trung tâm thương mại Ngãi Giao lan tỏa ra xung quanh, gây cảm giác khó chịu, nhất là vào ban đêm.

Những hộ dân sinh sống gần khu vực này cho biết mùi hương đậm đặc khiến việc mở cửa nhà để đón gió, tận hưởng không khí tự nhiên cũng trở nên bất tiện.

Hoa sữa nở rộ gây mùi hương khó chịu ẢNH: NGUYỄN LONG

Anh V. (ở xã Ngãi Giao) cho rằng vấn đề cây hoa sữa cần được nhìn nhận từ góc độ sức khỏe và chất lượng sống của người dân. Hiện khu vực này chỉ còn khoảng 10 cây, song mỗi khi đến mùa hoa nở, mùi hương vẫn rất nồng, đặc biệt càng về đêm càng trở nên khó chịu.

Theo anh V., tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày, gây bất tiện cho các gia đình sống xung quanh. Những người cao tuổi và trẻ nhỏ là nhóm cần được quan tâm bởi có thể nhạy cảm hơn với mùi hương nồng.

Một số người lo ngại mùi hoa đậm đặc có thể gây cảm giác mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và giấc ngủ.

"Giữ màu xanh cho đô thị là điều cần thiết, nhưng nếu một loại cây không còn phù hợp với môi trường sống tại khu vực thì cần mạnh dạn xem xét thay thế. Sức khỏe và đời sống của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ, phải được đặt lên hàng đầu", anh V. chia sẻ.

Anh V. cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Ngãi Giao, đề nghị kiểm tra, xem xét và có biện pháp giải quyết tình trạng trên. Theo anh, việc thay thế cây hoa sữa bằng những loại cây xanh phù hợp hơn vừa góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, vừa hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đối với các hộ dân lân cận.

Không chỉ riêng anh V., nhiều người dân trong khu vực cũng mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp cụ thể, tránh để tình trạng mùi hoa sữa gây khó chịu tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi khi mùa hoa đến.

Hơn 20 năm tồn tại, người dân nhiều lần phản ánh

Ông T., một cựu cán bộ thị trấn Ngãi Giao, nay thuộc xã Ngãi Giao, cho biết số cây hoa sữa tại Trung tâm thương mại Ngãi Giao có nguồn gốc từ hơn 20 năm trước. Thời điểm đó, khi một doanh nghiệp thi công quốc lộ 56 qua thị trấn Ngãi Giao, đơn vị này đã trồng cây hoa sữa. Sau đó, một số cây được đưa về trồng tại dự án Trung tâm thương mại Ngãi Giao do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Có khoảng 10 cây hoa sữa ở Trung tâm thương mại Ngãi Giao nhưng đến mùa nở hoa gây mùi hương khó chịu cho người dân ẢNH: NGUYỄN LONG

Qua nhiều năm sinh trưởng, cây phát triển lớn, đến mùa ra hoa, mùi hương phát tán rộng, gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Theo ông T., do không chịu được mùi hương nồng nặc, một số người dân từng tìm cách chặt bỏ hoặc làm cho cây chết. Đến nay, khu vực chỉ còn khoảng 10 cây, nhưng tình trạng người dân phản ánh vẫn chưa chấm dứt.

Ông T. cho biết đặc điểm thời tiết cũng là yếu tố khiến mùi hoa sữa trở thành nỗi phiền toái đối với người dân địa phương. Nếu ở miền Bắc, trong điều kiện thời tiết se lạnh, hương hoa có thể tạo cảm giác thoang thoảng, dễ chịu thì tại khu vực phía nam, thời tiết nóng bức khiến mùi hương trở nên đậm và gắt hơn, nhất là vào thời điểm cây nở hoa.

"Trong miền Nam, thời tiết nắng nóng, đúng dịp này cây lại ra hoa nên mùi hương gắt, nồng nặc, nhiều người dân chịu không nổi. Người dân rất mong chính quyền có biện pháp thay đổi loại cây hoa sữa thành cây xanh khác", ông T. nói.

Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày 16.10, ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao cho biết địa phương đã ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng cây hoa sữa gây mùi hương khó chịu trong nhiều năm qua. Mới đây, xã tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh liên quan đến những cây hoa sữa tại khu vực Trung tâm thương mại Ngãi Giao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao, trong kế hoạch chỉnh trang đô thị, địa phương sẽ tiến hành cưa hạ các cây hoa sữa còn lại và thay thế bằng loại cây xanh khác phù hợp hơn.