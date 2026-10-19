Quán thịt hun khói Texas ở TP.HCM khiến khách Mỹ trầm trồ: 'Họ làm ngon hơn tôi'

Với nhiều du khách nước ngoài, không phải bữa ăn nào ở Việt Nam cũng nhất thiết phải là một món Việt. Giữa TP.HCM, nơi có vô số lựa chọn từ phở, bánh mì đến các món ăn đường phố, một quán chuyên thịt hun khói kiểu Texas của Mỹ vẫn thu hút thực khách từ nhiều quốc gia.

Quán thịt hun khói Texas ở Sài Gòn khiến khách Mỹ trầm trồ : "Họ làm ngon hơn tôi"

Điều đáng chú ý là một số vị khách tự tìm đến quán thông qua Google Maps, đơn giản vì muốn tìm một địa điểm ăn uống gần nơi lưu trú.

The Pit Smoker phục vụ các món thịt theo phong cách Texas, trong đó có sườn bò hun khói, nạm gầu bò và thịt heo hun khói. Điểm đặc trưng của cách chế biến này là thịt được nấu chín chậm trong nhiều giờ.

Theo chủ quán, tùy loại thịt, quá trình hun khói tại quán có thể kéo dài từ 8 đến 16 tiếng. Thịt được nêm nếm đơn giản với muối và tiêu, nhằm làm nổi bật hương vị nguyên liệu.

Với anh Kevin McGrath, một du khách Mỹ, đây là kiểu món ăn anh vốn đã quen thuộc. Đáng chú ý, vị khách Mỹ này cũng có một chiếc lò hun khói tại nhà.

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Không chỉ khách Mỹ, quán còn đón thực khách đến từ nhiều quốc gia khác. Bên cạnh hương vị món ăn, không gian và mức giá cũng là những yếu tố được cân nhắc.

Theo chủ quán, quán còn có những thực khách nước ngoài quay lại nhiều lần. Một trong những yếu tố được khách nhắc đến là hương vị thịt, vốn được nêm nếm tương đối đơn giản.

Một quán ăn vốn hướng đến thực khách Việt, nhưng lại bất ngờ chinh phục cả những vị khách nước ngoài. Với Kevin, người đã quen tự hun khói thịt tại nhà, món ăn ở The Pit Smoker thậm chí còn mang đến trải nghiệm vượt ngoài mong đợi.