Toàn cảnh 17h: Lời xin giảm án của Mr Pips cho bố mẹ | Trách nhiệm vụ 'ruộng dứa' trên đại lộ nghìn tỉ

Toàn cảnh 17h ngày 4.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 4.11: Lời xin giảm án của Mr Pips cho bố mẹ | Trách nhiệm vụ 'ruộng dứa' trên đại lộ nghìn tỉ

“Ruộng dứa” hàng km trên dải phân cách đại lộ nghìn tỉ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan việc người dân tự ý cày xới, san gạt để trồng "ruộng dứa" dài hàng km trên dải phân cách giữa và hai bên đường đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình), ngày 4.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư), khẳng định, khu vực trồng dứa không phải đất nông nghiệp mà là đất công trình giao thông nên "không có khái niệm sử dụng để canh tác nông nghiệp".

“Ruộng dứa” hàng km trên dải phân cách đại lộ nghìn tỉ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Giáo viên phản ứng vì bị huy động đi phát cỏ, chủ tịch xã nói gì?

Chiều 3.11, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (Nghệ An), cho biết đã làm việc với Trường THCS Châu Tiến và báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Nghệ An sau khi Báo Thanh Niên phản ánh việc giáo viên bị huy động đi phát dọn cỏ, chăm sóc vườn hoa để chuẩn bị cho các hoạt động của địa phương.

Giáo viên phản ứng vì bị huy động đi phát cỏ, chủ tịch xã nói gì?

Bật mí thêm cách vận động trong giờ làm việc

Bạn cũng có thể dùng lời nhắc khoảng nửa giờ để nhớ thay đổi hoạt động. Nhưng đây không phải mốc an toàn đã được chứng minh cho tất cả mọi người. Trường Y tế Công cộng Harvard lưu ý chưa có đồng thuận về việc nên ngồi bao lâu rồi nghỉ. Điều cần thay đổi là thói quen ngồi liền một mạch.

Bật mí thêm cách vận động trong giờ làm việc

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