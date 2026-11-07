Toàn cảnh 17h: Cập nhật vụ thịt lợn nhũn bở ở trường mầm non | Hơn 10 tỉ đồng cứu tàu cổ 600 năm ở Hội An

Toàn cảnh 17h ngày 7.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 7.11: Cập nhật vụ thịt lợn nhũn bở ở trường mầm non | Hơn 10 tỉ đồng cứu tàu cổ 600 năm ở Hội An

Vụ thịt nhũn, bở tại Trường mầm non Phương Liệt: Đổi đơn vị cung ứng thực phẩm

Động thái nêu trên được UBND P.Phương Liệt (Hà Nội) đưa ra sau 2 ngày liên tiếp phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi Sao Xanh) cung cấp thịt lợn nhũn, bở bất thường để chế biến suất ăn cho học sinh.

Vụ thịt nhũn, bở tại Trường mầm non Phương Liệt: Đổi đơn vị cung ứng thực phẩm

Người dân tiếc nuối hàng ngàn cây phi lao vừa trồng đã chết khô: "10 cây chỉ sống được 1"

Hàng ngàn cây phi lao được trồng dọc tuyến đường ven biển Nghĩa An (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) mới hơn 1 tháng đã chết khô, tỷ lệ lên đến khoảng 90%. Những hàng cây từng được kỳ vọng tạo vành đai xanh chắn gió, bảo vệ bờ biển nay chỉ còn trơ thân, lá úa.

Người dân tiếc nuối hàng ngàn cây phi lao vừa trồng đã chết khô: "10 cây chỉ sống được 1"

Bán xe đã lâu vẫn nhận thông báo phạt nguội, chủ cũ phải làm gì?

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có thông tin lưu ý người dân về những rủi ro khi mua bán, cho tặng, chuyển nhượng xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Trong đó có việc bán xe đã lâu nhưng vẫn bị gửi thông báo phạt nguội.

Bán xe đã lâu vẫn nhận thông báo phạt nguội, chủ cũ phải làm gì?

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